Ventanilla Única Ambiental: de qué se trata la nueva ley que sancionó la Legislatura

Diputados dio sanción definitiva a la ley que establece un marco jurídico a las denuncias audiovisuales de ciudadanos por infracciones a la normativa ambiental.

La Legislatura de Mendoza convirtió en ley el nuevo marco jurídico para crear un sistema digital en donde los ciudadanos puedan denunciar infracciones ambientales. La normativa establece mecanismos de validación y canales oficiales para poder aportar el material audiovisual, creando una nueva Ventanilla Única Ambiental.

Similar al conocido Modo Testigo para las infracciones viales, la nueva normativa establece un marco para el reconocimiento, preservación y tratamiento administrativo de registros audiovisuales aportados por la ciudadanía a través de plataformas digitales oficiales, destinados a la fiscalización, control y determinación de presuntas infracciones a la normativa ambiental vigente.

El Ministerio de Energía y Ambiente será la autoridad de aplicación, teniendo entre sus funciones la de gestionar el sistema mediante las plataformas digitales oficiales que determine el Poder Ejecutivo y realizar el procesamiento técnico de los registros audiovisuales.

La Cámara de Diputados dio sanción definitiva a la nueva Ventanilla Única Ambiental. Diputados Mendoza. Una nueva Ventanilla Única Ambiental De esta manera, el Ministerio de Energía y Ambiente centralizará la recepción de denuncias, aunque no modificará las competencias que poseen actualmente los organismos de fiscalización, investigación, control y sanción ambiental.

La ley establece que cualquier persona humana o jurídica, pública o privada, que advierta o tome conocimiento de hechos que permitan presumir una infracción a las normas ambientales, podrá denunciar a la autoridad de aplicación mediante los mecanismos previstos.