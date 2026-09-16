Ernesto Sanz no descartó ser candidato y pidió reconstruir Cambiemos

El dirigente radical Ernesto Sanz dejó abierta la posibilidad de volver a competir electoralmente y planteó la necesidad de construir una alternativa opositora amplia de cara a 2027.

En una entrevista con Luis Novaresio por A24, sostuvo que es posible recrear un espacio similar al que conformaron distintas fuerzas en 2015 y que el radicalismo debería tener su propio candidato presidencial.

Sanz imaginó una eventual coalición integrada por sectores del PRO, la UCR, el socialismo y la Coalición Cívica. “Yo sí lo veo posible”, afirmó al ser consultado sobre esa posibilidad, y señaló que podría haber cuatro o cinco fuerzas compitiendo en las próximas elecciones, entre ellas distintos sectores del peronismo, el espacio de Javier Milei y una alianza de partidos opositores.

En ese marco, el dirigente radical rechazó la idea de que el resultado electoral de Javier Milei pueda darse por anticipado y vinculó esa discusión con el debate sobre la continuidad de las PASO. Para Sanz, las primarias son una herramienta para ordenar la competencia y permitir la construcción de una alternativa política entre diferentes sectores.

El dirigente también cuestionó el estilo político del Presidente. Aclaró que nunca tuvo trato personal con Milei, pero afirmó que rechaza sus formas y consideró que el modo de ejercer la política no puede ser considerado una cuestión menor. En particular, cuestionó el uso del insulto y sostuvo que esos elementos forman parte de una estrategia comunicacional.

La comparación entre el kirchnerismo y el mileísmo

Sanz también trazó un paralelismo entre el kirchnerismo y el mileísmo, a los que definió como “primos hermanos” por lo que considera similitudes en sus formas de construcción política. Según explicó, ambos espacios establecerían una relación directa entre el liderazgo y sus seguidores, reduciendo el papel de intermediarios como los partidos políticos, los medios y el periodismo.

En su análisis, el dirigente marcó una diferencia en los discursos sobre el Estado, pero sostuvo que existen coincidencias en las formas de ejercer el poder. Mientras atribuyó al kirchnerismo una concepción de un Estado fuerte y omnipresente, señaló que el mileísmo plantea discursivamente su reducción, aunque a su entender ambos modelos comparten determinados procedimientos políticos.

Qué dijo sobre Cristina Kirchner

Durante la entrevista, Sanz también fue consultado sobre la situación de Cristina Kirchner y rechazó considerar que la expresidenta sea una presa política. Al explicar su posición, sostuvo que uno de sus principales errores fue no haberse distanciado de las acciones de su esposo, Néstor Kirchner, y de dirigentes de su entorno cuando, según su interpretación, tuvo la oportunidad de hacerlo.

Por ahora, Sanz no confirmó que vaya a ser candidato, pero tampoco descartó regresar a la competencia electoral. Su planteo combina esa posibilidad personal con una definición política más amplia: la búsqueda de una coalición que reúna a distintos sectores opositores y que pueda disputar el escenario de 2027 mediante una competencia interna ordenada.