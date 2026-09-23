Mendoza puso en vidriera su potencial energético ante empresarios en Río de Janeiro

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre , y el director de Hidrocarburos, Lucas Erio , encabezaron el Mendoza Day , un espacio dedicado a la provincia en ROG.e 2026 , uno de los principales encuentros internacionales de petróleo, gas y energía, que se desarrolla en Río de Janeiro.

Ante empresarios e inversores, los funcionarios mendocinos expusieron el potencial energético mendocino, los proyectos disponibles y las condiciones que ofrece la Provincia para desarrollar nuevas inversiones.

“Tenemos una larga trayectoria en campos convencionales. Más de 100 años desarrollando nuestros recursos, nuestros hidrocarburos. Ahora, la realidad de hoy nos muestra una foto en la cual tenemos mucho para hacer respecto también de esos convencionales y un vector de crecimiento con el no convencional, con este tercio de Vaca Muerta que está en el territorio mendocino”, afirmó Latorre ante más de 20 empresarios de los principales sectores de la industria.

Uno de los ejes de la presentación fue el trabajo conjunto con el sector privado para ampliar la inversión y diversificar el mapa de operadores. “La visión que tiene el Gobierno de la Provincia de Mendoza es trabajar en una planificación estratégica junto con el sector privado”, señaló Latorre.

La ministra explicó que el enfoque apunta a gestionar los recursos provinciales como un portafolio de oportunidades y no “limitarse a administrar contratos”. La estrategia busca incorporar compañías de distintas escalas, con especialización y capacidad para invertir y aplicar tecnología de acuerdo con las características de cada área.

En el mismo sentido, explicó que la Provincia buscó “dinamizar ese mapa con más actores de menor tamaño, con mayor foco, con mayor expertise y una estructura más liviana que les permitiera hacer foco en la inversión y en la tecnología, con el objetivo de que impacte directamente en la producción”.

La ministra recordó que a través de Plan Andes fueron transferidas 16 áreas convencionales a operadores especializados, sin que ninguna dejara de producir durante la transición. A esto se suman las áreas adjudicadas mediante las últimas rondas y el sistema de licitación continua, que permite recibir propuestas de inversión en forma permanente.

“Parte de esos resultados de sostenimiento e incremento de la producción ya los estamos viendo, tanto con los que entraron por Plan Andes como con nuevos operadores”, afirmó Latorre.

La presentación mostró compromisos de inversión por alrededor de USD 1.000 millones vinculados con Plan Andes y las nueve áreas adjudicadas mediante el modelo de licitación continua.

En Rio Oil and Gas 2026, una de las principales ferias internacionales de petróleo y gas, presentamos Mendoza Day, un espacio dedicado a la provincia para mostrar todo el potencial hidrocarburífero que tenemos pic.twitter.com/iPzDJloQPh — Jimena Latorre (@JimehLatorre) September 23, 2026

La apuesta por Vaca Muerta

Desde el Gobierno provincial destacaron que el potencial no convencional ocupó un lugar central en Mendoza Day. Erio explicó que Mendoza decidió estudiar y caracterizar el recurso para contar con información propia que permitiera definir políticas e instrumentos acordes con sus posibilidades reales.

“Para nosotros es clave poder entender qué tenemos, con el potencial y con la limitación que tiene. ¿Por qué? Porque eso nos hace establecer políticas públicas de acuerdo con ese potencial y de acuerdo con esa limitación”, afirmó.

Los estudios desarrollados entre 2024 y 2026 permitieron delimitar más de 850 kilómetros cuadrados prospectivos en el sur mendocino, con espesores de Vaca Muerta de entre 180 y 300 metros y contenidos de carbono orgánico superiores al 3%.

“Tenemos más de 850 kilómetros cuadrados que nosotros hemos estudiado y en los que vemos potencial, como mínimo 850 kilómetros cuadrados, con valores de espesor de más de 180 metros, con valores de contenido orgánico de más del 3 por ciento”, detalló Erio.

Jimena Latorre, Alfredo Cornejo y Lucas Erio. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

El director de Hidrocarburos explicó que el trabajo permitió además correlacionar los distintos niveles de la formación. “Está validado: hay continuidad entre los niveles de navegación. Tenemos cocina, orgánico inferior y orgánico superior, lo mismo que Neuquén”, señaló.

Actualmente, tres empresas tienen proyectos vinculados con Vaca Muerta Mendoza: YPF, Quintana Energy-TSB y Tango Energy. YPF ya perforó pozos exploratorios en Paso de las Bardas Norte y CN VII A; Quintana Energy-TSB avanza en Cañadón Amarillo y Tango Energy evalúa el potencial de Payún Oeste.

“Confirma el potencial de Mendoza que haya tres empresas con proyectos en Vaca Muerta Mendoza”, sostuvo Erio. Y detalló que la actividad tendrá una nueva instancia en los próximos meses: “YPF hizo los primeros pozos exploratorios en dos bloques en el sur, en el límite con Neuquén, y comienza ahora una nueva campaña exploratoria con cinco nuevos pozos”.

Para esa campaña, explicó, se conformó un pool para traer desde Neuquén un equipo DLS que estará afectado directamente a cinco perforaciones en Mendoza: tres nuevos pozos de YPF y dos de Quintana Energy-TSB en Cañadón Amarillo.

En este último bloque ya se realizaron 205 kilómetros cuadrados de sísmica 3D, con una inversión de USD 4 millones, la primera adquisición de este tipo realizada en Mendoza desde 2017. Además, se avanza con un piloto de USD 40 millones. Los permisos ambientales para los pozos están completados y la perforación está prevista para octubre, adelantándose al cronograma original de 2027.