Atención: Edemsa informó que este jueves habrá cortes de luz en ocho departamentos
Según el cronograma presentado por Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en distintos sectores de la provincia este jueves.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves 24 de septiembre. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido. En total, son ocho los departamentos se verán afectados.
Según el mismo, habrá cortes en distintas zonas de Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Tupungato, Maipú, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz anunciados por Edemsa para el jueves 24/9/2026
Guaymallén
- Entre calles Ferrari, Pedernera, Santa María de Oro y Francisco de la Reta. Entre calles Ferrari, Francisco de la Reta, Olascoaga y Juan Bautista Alberdi; San José. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles carril a Lavalle, Milagros, Roque Sáenz Peña y Ruta Provincial N°24. En Barrio Nebot y zonas aledañas; Colonia Segovia. De 9.15 a 13.15 h.
Las Heras
- Entre calles Bombal, República del Perú, Cipoletti y Antonio Riveros. De 8.45 a 12.45 h.
Lavalle
- En calle El Carmen, entre Proyectada V15 y El Plumero. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Proyectada V16, hacia el sur de El Carmen, en barrio Don Bosco y áreas adyacentes. De 10.30 a 14.30 h.
Luján de Cuyo
- En calle Terrada, entre Bulnes y Aráoz. En el Fideicomiso Terrada y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Terrada, entre Bulnes y Castro Barros. En calle Bulnes, hacia el este de Terrada y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Chile, entre Trelew y España. Entre calles Córdoba, Aguirre, Adolfo Calle y Chile. De 8.45 a 12.15 h.
Tupungato
- En Ruta Provincial N°89, en el Departamento General de Irrigación y zonas aledañas; San José. De 9.45 a 13.45 h.
- Entre calles Corredor Productivo o Ruta Provincial N°94, Calle C y Valderrama; Cordón del Plata. De 9.15 a 13.15 h.
Maipú
- Entre calles Videla Aranda, Belgrano y Canal Pescara. En Bodega López y zonas aledañas; Cruz de Piedra. De 8.30 a 11.30 h.
San Carlos
- En callejón Tejada, hacia el norte de Ejército de Los Andes. En calle Alfredo Barros, entre Independencia y Ejército de Los Andes; La Consulta. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Ejército de Los Andes, entre Alfredo Barros y Ricardo Bustos Norte; La Consulta. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Aguirre, entre Muzaber y Ruta Nacional N°40. En Calle N°1, hacia el este de Muzaber; El Cepillo. De 10.30 a 14.30 h.
- Entre calles Constitución, Vistandes, Ruta Nacional N°40 y unión vecinal de Eugenio Bustos. De 10.00 a 13.30 h.
San Rafael
- Entre calles Longi, Vargas, El Vidalino y Ruta Nacional N°146; La Llave. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles Los Filtros, La Yesera, Hipólito Yrigoyen y Pedro Vega; Capitán Montoya. De 10.30 a 14.30 h.
- Entre calles Telles Meneses, Italia, Bernardo O'higgins y Paula de Sarmiento. De 9.45 a 13.45 h.
- Entre calles Hipólito Yrigoyen, Espejo, Belgrano y Cuartara Franco. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Hipólito Yrigoyen, entre El Toledano y callejón Del Pozzi; El Toledano. De 9.30 a 13.30 h.