Multimillonaria sanción contra Edemsa y dos cooperativas: deberán bonificar a usuarios

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) aplicó una sanción multimillonaria contra EDEMSA , la principal distribuidora de electricidad de la provincia, que deberá bonificar a usuarios mendocinos. El monto de la penalidad supera los $5 mil millones. Asimismo, el organismo también sancionó a dos cooperativas eléctricas.

Este lunes se publicaron resoluciones en el Boletín Oficial estableciendo sanciones contra EDEMSA , la Cooperativa Alto Verde y la cooperativa Cecsagal por incumplimientos en la calidad del servicio y del producto.

Mediante la Resolución 192 se penaliza a EDEMSA por deficiente calidad de Servicio Técnico y se aplicó una sanción de $5.368.569.989,40.

La medida establece bonificaciones a usuarios con suministros en Baja Tensión por $ 3.495.681.930,47. Asimismo, bonificaciones a usuarios con suministros Alta Tensión y Media Tensión por $ 239.812.201,01 y bonificaciones al Fondo Compensador de Tarifas $ 167.056.696,92.

Por otro lado, el EPRE sancionó a la cooperativa Cecsagal, que brinda el servicio eléctrico en el departamento de General Alvear. En este caso la distribuidora fue sancionada por $123.738.401,97 debido al apartamiento de los límitites de calidad del servicio técnico.

Son varias las zonas de la provincia que se verán afectadas este martes.

De esta manera deberá bonificar a usuarios con suministro en Baja Tensión por $ 113.786.764,98 y también bonificar al Fondo Compensador de Tarifas por $ 9.951.636,99.

En tanto, Cecsagal también recibió un sanción individual por $1.698.169,77 por apartamiento en la calidad del producto técnico.

Finalmente, el organismo regulador aplicó una sanción individual a la Cooperativa Alto Verde que presta servicio en el Este provincial por punto de medición calidad de producto técnico que asciende a $832.691,00