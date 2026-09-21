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Multimillonaria sanción contra Edemsa y dos cooperativas: deberán bonificar a usuarios

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) aplicó una fuerte multa a la principal empresa eléctrica de la provincia. Una distribuidora del Este y otra de Alvear también fueron sancioandas.

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El EPRE aplicó una sanción de más de $5 mil millones contra EDEMSA.

El EPRE aplicó una sanción de más de $5 mil millones contra EDEMSA.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) aplicó una sanción multimillonaria contra EDEMSA, la principal distribuidora de electricidad de la provincia, que deberá bonificar a usuarios mendocinos. El monto de la penalidad supera los $5 mil millones. Asimismo, el organismo también sancionó a dos cooperativas eléctricas.

Este lunes se publicaron resoluciones en el Boletín Oficial estableciendo sanciones contra EDEMSA, la Cooperativa Alto Verde y la cooperativa Cecsagal por incumplimientos en la calidad del servicio y del producto.

Mediante la Resolución 192 se penaliza a EDEMSA por deficiente calidad de Servicio Técnico y se aplicó una sanción de $5.368.569.989,40.

La medida establece bonificaciones a usuarios con suministros en Baja Tensión por $ 3.495.681.930,47. Asimismo, bonificaciones a usuarios con suministros Alta Tensión y Media Tensión por $ 239.812.201,01 y bonificaciones al Fondo Compensador de Tarifas $ 167.056.696,92.

Son varias las zonas de la provincia que se verán afectadas este martes.

Son varias las zonas de la provincia que se verán afectadas este martes.

Dos cooperativas sancionadas

Por otro lado, el EPRE sancionó a la cooperativa Cecsagal, que brinda el servicio eléctrico en el departamento de General Alvear. En este caso la distribuidora fue sancionada por $123.738.401,97 debido al apartamiento de los límitites de calidad del servicio técnico.

De esta manera deberá bonificar a usuarios con suministro en Baja Tensión por $ 113.786.764,98 y también bonificar al Fondo Compensador de Tarifas por $ 9.951.636,99.

En tanto, Cecsagal también recibió un sanción individual por $1.698.169,77 por apartamiento en la calidad del producto técnico.

Finalmente, el organismo regulador aplicó una sanción individual a la Cooperativa Alto Verde que presta servicio en el Este provincial por punto de medición calidad de producto técnico que asciende a $832.691,00

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