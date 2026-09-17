Eliminación de la zona fría: el dictamen y la postura de Mariana Juri y Rodolfo Suarez

Juri participó del plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda , pero no firmó el dictamen de mayoría que impulsó el oficialismo . Suarez, que no integra esas comisiones, ya había anticipado que no acompañaría el proyecto si no se incorporaban modificaciones para mantener algún esquema de protección para los usuarios mendocinos que se verían perjudicados en aumentos para la boleta del gas.

El dato cobra relevancia porque el dictamen avanzó sin cambios respecto del texto aprobado por Diputados y el oficialismo pretende llevarlo al recinto del Senado el próximo jueves 24 de septiembre.

La iniciativa modifica sustancialmente el régimen establecido por la Ley 27.637, que desde 2021 extendió los beneficios de Zona Fría a distintas regiones del país.

El proyecto que ahora analiza el Senado concentra el beneficio en la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe, dejando afuera a buena parte de los usuarios que actualmente reciben el descuento en el resto de Mendoza.

De acuerdo con datos difundidos durante la discusión, más de 400.000 hogares mendocinos podrían quedar afectados por el cambio. Actualmente, el esquema contempla descuentos de entre el 30% y el 50% para los usuarios alcanzados, según la categoría y ubicación.

La reforma también cambia la manera en que se calcula el beneficio: el descuento dejaría de aplicarse sobre el conjunto de la factura y pasaría a concentrarse sobre el componente correspondiente al gas, con límites vinculados al consumo subsidiado.

Juri no firmó el dictamen

La posición de Mariana Juri quedó explicitada durante el plenario de comisiones. La senadora mendocina fue una de las legisladoras que no acompañó con su firma el despacho de mayoría.

Juri había planteado previamente la necesidad de revisar los criterios utilizados para determinar qué localidades deben ser consideradas zonas frías. Entre las alternativas que puso sobre la mesa estuvo la posibilidad de utilizar indicadores climáticos y series históricas de temperaturas para determinar el alcance territorial del beneficio.Por ejemplo el Valle de Uco tiene temperaturas muy bajas durante el invierno, similares a la de la Patagonia.

La postura de la senadora no fue aislada dentro de la UCR: otros legisladores radicales de provincias afectadas también se diferenciaron del dictamen oficialista. Sin embargo, la mayoría de los representantes radicales que participaron del proceso acompañaron el despacho.

Suarez también mantiene el rechazo

Rodolfo Suarez, por su parte, había anticipado que no acompañaría la modificación tal como está redactada. El exgobernador mendocino viene reclamando que Mendoza conserve algún mecanismo de protección frente al aumento que implicaría la pérdida del beneficio generalizado.

La posición de ambos senadores mendocinos había sido planteada desde los primeros meses del debate en la Cámara alta. En mayo, cuando el proyecto obtuvo media sanción en Diputados, ya se anticipaba que el tratamiento podía encontrar resistencia entre los tres senadores de Mendoza.

La diferencia es que ahora el escenario quedó más definido: el dictamen salió sin las modificaciones que reclamaban los mendocinos y Juri decidió no firmarlo.

El Gobierno defiende el recorte

Desde el Ejecutivo nacional sostienen que el actual sistema de Zona Fría tiene un alcance demasiado amplio y que subsidia a usuarios independientemente de su nivel de ingresos.

Durante el debate, la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, defendió la necesidad de focalizar los recursos estatales en quienes realmente los necesitan y planteó que el esquema vigente subsidia a usuarios de una amplia región sin distinguir su capacidad económica.

El Gobierno también sostiene que la modificación permitiría reducir el gasto asociado a los subsidios energéticos.

Del otro lado, los legisladores que rechazan la reforma advierten por el impacto que podría tener sobre los hogares que hoy reciben el descuento y cuestionan que Mendoza quede prácticamente excluida del régimen, con la excepción de Malargüe.

Ahora la discusión se traslada al recinto. Si el Senado aprueba el proyecto sin modificaciones, la mayor parte de los usuarios mendocinos dejará de contar con el descuento general de Zona Fría. Si introduce cambios, el texto deberá regresar a Diputados