IPV: cómo acceder al crédito para construir una casa desde $351.659

Construir una vivienda desde cero quedó fuera del alcance de muchas familias ante el aumento de los materiales y las dificultades para obtener financiamiento bancario. En Mendoza, el programa Construyo Mi Casa ofrece una alternativa para quienes tienen un terreno —o pueden adquirirlo— y cuentan con ingresos suficientes para afrontar un período de ahorro previo.

La línea está administrada por el IPV y permanece disponible para personas solas o grupos familiares. El esquema combina un aporte del postulante equivalente al 15% del proyecto con un crédito hipotecario por el 85% restante. El dinero se destina exclusivamente a levantar una vivienda única y familiar, no a comprar una propiedad terminada.

El programa permite elegir entre seis categorías, definidas según la superficie a construir. De acuerdo con los valores oficiales vigentes para julio, agosto y septiembre de 2026 , la alternativa inicial corresponde a una casa de 55 metros cuadrados, con una cuota de ahorro de $351.659 y un ingreso familiar mínimo de $1.758.299.

Para un proyecto de 69 metros cuadrados, el aporte mensual asciende a $405.042 y se requieren ingresos desde $2.025.212. La opción de 80 metros establece una cuota de $451.558 e ingresos mínimos de $2.679.874, mientras que la categoría de 100 metros cuadrados demanda $535.974 por mes y conserva el mismo piso de ingresos. En los proyectos más amplios, la cuota alcanza los $661.133 para 120 metros cuadrados y los $752.608 para 140 metros, con ingresos mínimos de $3.305.667 y $3.763.043, respectivamente.

Estas cifras corresponden al período de ahorro y no deben interpretarse como una cuota fija durante toda la devolución del préstamo. El postulante debe completar 36 aportes o reunir ese equivalente para participar de los llamados a licitación. Una vez otorgado el crédito, el plazo de pago puede extenderse hasta 240 meses. Las cuotas de devolución se actualizan mediante el Coeficiente de Variación Salarial y la tasa cambia según la superficie elegida: va del 0% al 4%.

Qué requisitos exige el IPV para acceder al crédito

Uno de los puntos centrales es contar con un terreno propio o comprometerse a comprarlo con fondos particulares dentro de los 36 meses de ahorro. El IPV no financia la adquisición del lote. La propiedad debe quedar a nombre del titular, del cotitular o de ambos, sin compartir el dominio con terceros, y necesita disponer de conexiones de agua potable y energía eléctrica.

También se exige ser mayor de 18 años, no superar los 70 al momento de la inscripción y acreditar los ingresos mínimos correspondientes a la categoría seleccionada. Los solicitantes no pueden ser propietarios de otra vivienda y deben destinar el proyecto a su residencia familiar permanente. Si el lote se encuentra en un barrio privado, las expensas tienen un límite vinculado con el valor de la cuota establecido por el programa.

Cómo realizar la inscripción en el plan del IPV

El trámite comienza de manera digital en el sitio oficial del IPV Mendoza. Allí se completa el formulario y se presenta la documentación personal, económica y dominial requerida. Quienes aún no tengan terreno pueden iniciar el período de ahorro, pero deberán comprarlo y regularizar sus papeles antes de solicitar el crédito.

Los interesados pueden utilizar un proyecto propio, siempre que cumpla las condiciones técnicas y reciba la aprobación municipal y del Instituto, o recurrir a los prototipos disponibles. El dinero no se entrega en una sola operación: el IPV realiza desembolsos conforme avanza la construcción y verifica cada etapa. Antes de anotarse, conviene revisar los montos vigentes, ya que las cuotas y los ingresos exigidos se actualizan periódicamente.