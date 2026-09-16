La casa inspirada en un hormiguero que es una de las más frescas del mundo y no usa aire acondicionado

La arquitectura de la India presenta una casa que imita la eficiencia térmica de los hormigueros para mantener bajas temperaturas.

La casa creada en India que está inspirada en los hormigueros.

Los túneles subterráneos de los hormigueros fueron de gran inspiración para una casa conocida como "El hormiguero" y señalan que es una de las casas más frescas del mundo. En un contexto donde el consumo energético y el costo de los servicios son un problema para muchos, cada vez cobran más sentido las alternativas que ayudan a reducir costos y el consumo.

Ubicada en India y diseñada por el estudio local Kaushal Tatiya Architects en 2026, la residencia cuenta con 650 metros cuadrados que ofrece espacios frescos en el clima cálido y seco de la región, sin necesidad de recurrir a la ventilación mecánica.

Cómo surgió la inspiración en el hormiguero Desde el estudio comentaron que no estudiaron los hormigueros de forma literal, sino que los observaron como organismos climáticos inteligentes. Les resultó fascinante su capacidad de regular la temperatura y la forma de ventilar a través de pequeños huecos ubicados estratégicamente. Esto sirvió de inspiración para dejar atrás la típica contrucción de paredes y habitaciones, y pensar en adherir aires acondicionados o ventiladores.

El nuevo proyecto que pone a prueba la ventilación natural. Archivo La iluminación está diseñada con tragaluces circulares en el techo que permite que la luz llegue hasta la sala de estar ubicada en el centro de la planta baja. En cambio, las habitaciones están sombreadas por amplios balcones y aberturas de diferentes formas que proporcionan la ventilación requerida.