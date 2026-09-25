Buscan habilitar el delivery de medicamentos a través de plataformas digitales en Mendoza

El Gobierno de Mendoza presentó ante la Legislatura un proyecto de ley para realizar una actualización integral de la normativa que regula a las farmacias en la provincia. La iniciativa incorpora cambios vinculados a la digitalización de la dispensa de medicamentos, busca "fortalecer" la red territorial y amplía las funciones que podrán cumplir estos establecimientos dentro del sistema de salud.

El punto más novedoso de la medida, es que se prevé habilitar legalmente y regular la entrega de medicamentos vía delivery y plataformas digitales, aunque bajo una serie de condiciones y controles establecidos por el Ministerio de Salud.

El ministro de Salud, Rodolfo Montero, explicó este jueves que la iniciativa busca dejar atrás las distintas modificaciones parciales que se fueron acumulando con el paso de los años y reafirmar el carácter sanitario de las farmacias.

"La farmacia no es un comercio, la farmacia es un establecimiento sanitario que se integra a nuestro sistema de salud y tiene un rol definido", sostuvo Montero.

De aprobarse la iniciativa, las plataformas que intervengan en la entrega de medicamentos deberán estar registradas ante el Ministerio de Salud, mientras que la dispensa continuará estando a cargo de una farmacia habilitada en Mendoza.

Si bien ya existe de manera informal la entrega vía delivery de medicamentos, sobre todo en farmacias que tienen cadetes, Montero señaló que están en un "gris" y que lo que buscarán es también la regulación para resguardar la manipulación y calidad de entrega.

De esta forma, el proyecto establece que deberá existir "trazabilidad completa" del medicamento, desde que sale de la farmacia hasta que llega al paciente que realizó el pedido.

Cuál será el impacto real de los cambios en el rubro de las farmacias. Foto: Telam

Montero aclaró que el objetivo no es transformar a las farmacias en un servicio de delivery de productos comunes, ni reemplazar la atención presencial, sino solo la utilización en casos excepcionales. "El espíritu es que los vecinos sigamos yendo a la farmacia, y que esto sea una forma de darle más acceso en casos excepcionales en que el paciente lo requiere", explicó.

Como ejemplos, mencionó a un adulto mayor que no puede salir de su casa y necesita un medicamento o a una madre que debe permanecer en su domicilio cuidando a sus hijos y necesita acceder a un medicamento durante la noche. "Esto no es un delivery de un producto común, es un medicamento y pretendemos que se mantenga así", remarcó.

La farmacia que podrá entregar medicamentos será la cercana al paciente

Otro de los puntos centrales de la propuesta es que la dispensa mediante plataformas digitales deberá respetar la "territorialidad" de la red de farmacias.

Es decir, cuando una persona solicite un medicamento desde su domicilio, las farmacias habilitadas para atender ese pedido serán aquellas que se encuentren dentro de un radio cercano.

El objetivo, según explicó Montero, es evitar que una farmacia ubicada en una zona central de Mendoza pueda concentrar los pedidos de toda la provincia y terminar afectando a los establecimientos ubicados en los distintos departamentos y distritos.

"El respeto a esa territorialidad de la red de farmacias para nosotros es muy importante", afirmó el ministro.

La medida también apunta a preservar la presencia territorial de farmacias que cumplen con servicios como las guardias durante las 24 horas.

Frío, seguridad y trazabilidad para el traslado de medicamentos

Como se mencionó, el proyecto buscará establecer reglas específicas para una práctica que, según reconoció Montero, ya existe actualmente: las farmacias que realizan entregas a domicilio mediante cadetes propios.

La diferencia es que actualmente cada establecimiento lo realiza bajo sus propios mecanismos y, según el ministro, existe un "gris legal" respecto de esta modalidad.

La nueva normativa establecería cómo debe realizarse el traslado de los medicamentos, incluyendo las condiciones de frío y seguridad cuando correspondan, las medidas para garantizar la inviolabilidad del producto y los mecanismos para verificar que el medicamento llegue a la persona que realizó el pedido.

Para esto último, Montero mencionó la posibilidad de utilizar sistemas de validación mediante tokens o números, de manera de comprobar la identidad de quien recibe el medicamento y que el producto no haya sido abierto durante el traslado.

La implementación, en principio, sería gradual, ya que el ministro sostuvo que si la ley se aprueba, comenzarán "con medicamentos de venta libre para ir aceitando todo este proceso y asegurando la calidad en la dispensa de esos medicamentos y después avanzaremos sobre medicamentos con receta", explicó.

En tanto, el ministro señaló que, por lo menos en un corto plazo, los psicofármacos no estarán habilitados para ser entregados mediante esta modalidad.

Las farmacias podrán vacunar y realizar controles

La reforma propuesta por el Gobierno también contempla un mayor rol de las farmacias dentro del sistema público provincial de salud.

Entre las nuevas funciones que se busca habilitar se encuentra la posibilidad de que las farmacias puedan aplicar vacunas, realizar controles, tomar la presión, hacer seguimiento de enfermedades y desarrollar tareas de prevención.

Farmacias de Santa Fe vacunarán gratis Foto: COFA

De esta manera, la iniciativa pretende ampliar las prestaciones que pueden brindar estos establecimientos y reforzar su integración con el sistema sanitario.

Un límite de ocho farmacias por titular

Otro de los cambios relevantes está relacionado con la titularidad de las farmacias y la concentración económica.

El proyecto establece que una misma persona física o jurídica podrá ser titular de hasta ocho farmacias.

Según explicó Montero, la intención es evitar que con el paso del tiempo unas pocas cadenas puedan concentrar la propiedad de una parte mayoritaria de la red de farmacias de la provincia. "En Mendoza pretendemos que no haya concentración económica de los grupos que tienen las farmacias", señaló el ministro.

La iniciativa contempla, además, la posibilidad de que luego de esas ocho farmacias puedan desarrollarse franquicias, de manera que los farmacéuticos y propietarios de los establecimientos puedan mantener la titularidad local y, al mismo tiempo, acceder a herramientas de compra de medicamentos, almacenamiento y sistemas de información propios de estructuras con una mayor cantidad de establecimientos.