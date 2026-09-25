Los dichos de la ex de Fernando Cerimedo seguirán bajo la órbita de la causa $LIBRA

La Sala I de la Cámara Federal porteña zanjó una disputa entre dos magistrados y determinó que una investigación surgida a partir de las declaraciones públicas de Nadia Beller debe continuar, por ahora, dentro del ámbito del juzgado que interviene en la denominada causa Libra.

El caso comenzó dentro de la investigación conocida como causa Libra, cuando la diputada Mónica Frade pidió ampliar la prueba después de que Beller hablara públicamente sobre conversaciones que habría mantenido con su expareja, Fernando Cerimedo.

Según consta en el expediente, Beller habría relatado que Cerimedo le había dicho que “la hermana de Javier Milei estaba involucrada con la corrupción”. A partir de las declaraciones, la legisladora sostuvo que podían existir elementos relacionados con presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y violaciones a la Ley de Ética Pública, y pidió que se incorporaran testimonios y pericias informáticas.

El fiscal Eduardo Taiano entendió que los dichos no tenían una relación suficiente con los hechos investigados en Libra y pidió que se extrajeran testimonios para que otro juzgado interviniera. El magistrado Marcelo Martínez De Giorgi sostuvo el criterio de Taiano y concluyó que se trataba de hipótesis diferentes, mientras que su par Sebastián Ramos, que resultó sorteado, rechazó hacerse cargo del expediente porque consideró que la decisión de separar las causas era prematura.

Cabe destacar que la presentación de Frade se limitaba a reproducir notas periodísticas sobre conversaciones que Beller habría mantenido con Cerimedo y que no describía acontecimientos concretos ni precisaba circunstancias de tiempo, modo y lugar. Tampoco individualizaba una conducta que pudiera ser investigada de manera autónoma.

Según denunció Ferraro, el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, se negó a recibir la notificación formal de citación. X

Ante ello y previo a definir la competencia entre ambos juzgados, el camarista Pablo Bertuzzi señaló que era necesario avanzar en alguna investigación que permitiera establecer con mayor precisión cuáles son los hechos denunciados, pues todavía no existen elementos suficientes para determinar si se trata de hechos autónomos y precisos que deban tramitar en otro expediente. En ese punto, recordó un fallo de la Corte Suprema donde exige que una investigación previa que permita individualizar los hechos y sus circunstancias antes de determinar qué juez debe intervenir.

Finalmente, la Cámara Federal porteña dejó abierta la posibilidad de revisar la situación si aparecieran nuevos elementos que permitan precisar los hechos y determinar que corresponde una investigación separada.

Nadia Beller declaró esta semana por videollamada desde Bolivia ante el fiscal federal Franco Picardi en la causa que investiga presuntas irregularidades y coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La testimonial duró alrededor de una hora y, según trascendió, la abogada ratificó sus dichos públicos sobre las conversaciones que habría mantenido con Cerimedo y puso a disposición de la Justicia argentina el contenido de su teléfono celular, donde asegura conservar registros de esas conversaciones. “Todo lo que está en mi celular se ha puesto a disposición del Ministerio Público argentino”, afirmó después de declarar.