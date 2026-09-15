Causa Andis: Nadia Beller, expareja de Cerimedo, declarará como testigo el próximo 23 de septiembre

La abogada Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, declarará como testigo ante la justicia argentina el 23 de septiembre por la causa que investiga supuestos sobornos para la compra de medicamentos en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Causa Andis : la expareja de Cerimedo brindará su testimonio de forma reservada.

La letrada, de 33 años, quien sufrió un atentado por sicarios el 17 de agosto, brindará su testimonio por videoconferencia desde Bolivia ante el fiscal federal Franco Picardi en carácter de “reservado”.

La expareja del consultor político dijo saber quién filtró los audios atribuidos al extitular de ANDIS Diego Spagnuolo, en los que habla del presunto pago de sobornos y también se refirió a supuestos manejos corruptos, de los cuales aseguró tener conversaciones grabadas con Cerimedo.

Debido al estado de salud de la víctima, se solicitó proteger su seguridad y derechos. Por ello, también se pidió que el día de la declaración estén presentes los fiscales que investigan el atentado que sufrió Beller y por el cual Cerimedo fue acusado del presunto intento de femicidio y terminó tras las rejas.

Picardi, tal como adelantó Noticias Argentinas, presentó el pedido para citar a la abogada ante la autoridad central boliviana a través de la Cancillería, y requirió que fiscales de dicho país la acompañen al momento de su declaración.

La decisión del fiscal se conoció luego de que la diputada Marcela Pagano solicitara que Beller sea citada “con carácter urgente”.

Beller, tal como informó Noticias Argentinas, ya había sido citada a declarar el miércoles 26 de agosto, pero la citación se suspendió porque la letrada pidió ser considerada testigo protegido.

En esa oportunidad, iba a declarar sobre supuestos casos de corrupción: sobreprecio en la distribución de combustible, la creación de un equipo de élite policial que dependía de Cerimedo, pagos a legisladores para que se aprueben ciertas leyes y otras irregularidades.