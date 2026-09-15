A 10 días de la ley que baja la edad de imputabilidad: los obstáculos en los primeros casos en Mendoza

La baja de la edad de imputabilidad ya dejó de ser una discusión teórica en Mendoza. A diez días de la entrada en vigencia la ley que marca el nuevo Régimen Penal Juvenil , la provincia comenzó a aplicar en hechos concretos una de las modificaciones más importantes de la reforma: los adolescentes de 14 y 15 años pueden ser sometidos a un proceso penal especializado cuando son acusados de cometer delitos pero el nuevo régimen alcanza conductas que bajo la legislación anterior recibían otro tratamiento cuando eran cometidas por menores de 18 años . Entre los ejemplos se encuentra la violación de domicilio, amenazas, lesiones leves y hurto.

Es decir que el Código Penal, que antes era sólo para mayores de 18, ahora rige para quienes tienen más de 14 años. Mientras la Legislatura de Mendoza adecúa la norma nacional a la provincia, la ley que aprobó el Congreso marca que delitos "menores" como un hurto o una pelea a las trompadas entre adolescentes a la salida de la escuela llevarán tendrán como consecuencia una imputación.

Es por eso que la referente en el Senado del Gobierno nacional y exministra de Seguridad Patricia Bullrich repitió tantas veces "delito de adulto, pena de adulto".

Puede haber chicos que tengan penas muy altas por delitos muy graves, y otros que tengan penas igualmente altas por delitos no tan graves. Ante la falta de antecedentes por el nuevo esquema de sanciones, la situación podría ampliar el margen de decisión de los jueces al momento de determinar la sentencia.

Durante estos diez días de aplicación de la ley en la provincia de Mendoza, hubo muchas dudas como por ejemplo si los adolescentes que tengan una sanción que implique encierro pueden salir bajo fianza. Se supone que sí porque los adultos sí pueden hacerlo, el tema que ante la falta de antecedentes, hay grises que no están saldados.

Los primeros casos en Mendoza

La semana pasada Mendoza ya tuvo el primer caso de un adolescente de 14 años investigado bajo el nuevo régimen. La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, confirmó que se trató de un robo agravado ocurrido en Ciudad. El adolescente habría actuado junto con otro joven de 13 años y uno de 18 contra una mujer que se encontraba en una parada de colectivo. Fue detenido prácticamente en flagrancia y quedó a disposición de la Justicia.

El gobernador Alfredo Cornejo también se refirió públicamente ese caso y destacó que se trataba de una de las primeras aplicaciones concretas de la nueva normativa en Mendoza que rige desde el minuto 0.

La reforma comenzó a tener movimiento prácticamente desde las primeras horas de vigencia. Durante el primer fin de semana pasado se registraron procedimientos con adolescentes en San Rafael, Maipú y General Alvear. Hubo una tentativa de robo vinculada con daños en una vivienda, un robo agravado y un episodio de amenazas con un arma blanca.

En uno de esos procedimientos fueron localizados cinco adolescentes después de un episodio ocurrido en San Rafael. La investigación quedó en manos de las autoridades correspondientes y se dio intervención al Equipo Técnico Interdisciplinario.

En Maipú, en tanto, se produjo un robo agravado en el que participaron adolescentes junto con un adulto. Y en General Alvear se investigó un episodio que incluyó amenazas con un cuchillo.

Pero hay una cuestión clave para leer estos números: no todos esos adolescentes son necesariamente nuevos imputables. Algunos tenían 16 o 17 años y ya estaban comprendidos por el régimen anterior. El verdadero cambio estadístico se produce con los chicos de 14 y 15 años.

Por eso, para saber cuánto modificó realmente la reforma el universo de personas alcanzadas por el sistema penal, no alcanza con contar todas las detenciones de menores registradas desde el 5 de septiembre. Lo que sí cambió fue los delitos que les son imputables.

Las medidas alternativas en Mendoza

Antes de la reforma, un chico de 14 años no podía ser sometido a un proceso penal como consecuencia de un delito. Con la nueva legislación, los adolescentes desde los 14 años ingresan al régimen penal juvenil, aunque bajo reglas específicas y diferentes de las que se aplican a los adultos.

Eso tampoco significa que un adolescente de 14 años vaya automáticamente a una cárcel, porque no es así.El nuevo sistema establece un régimen especializado y contempla distintas respuestas. La privación de la libertad aparece como una medida excepcional dentro de una escala que también incluye alternativas y medidas socioeducativas pero si cometen un delito grave no están exentos del encierro.

En Mendoza, además, los adolescentes no son alojados en establecimientos penitenciarios comunes. El circuito contempla unidades específicas y, en los casos en que la Justicia disponga una privación de libertad, interviene la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil.

La provincia ya contaba con una estructura de responsabilidad penal juvenil, algo que el Gobierno utiliza como argumento para sostener que Mendoza se encuentra en mejores condiciones que otras jurisdicciones para implementar la reforma.

Mendoza todavía adapta su Justicia: falta la propia ley

Mientras la ley nacional ya está vigente, Mendoza avanza en paralelo con su propia adecuación procesal.

La iniciativa busca establecer reglas específicas para investigar y juzgar a adolescentes, ordenar la intervención de fiscales, jueces y equipos técnicos y establecer un circuito diferenciado del sistema penal de adultos.

Así, la primera semana y media de aplicación tiene una particularidad: la nueva edad de imputabilidad ya está siendo utilizada en Mendoza, pero el andamiaje procesal provincial todavía se encuentra en proceso de adaptación.