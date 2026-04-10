"El tiempo pasa y la causa no avanza": la defensa de Cacho Garay apuntó contra la Justicia

La defensa del humorista Cacho Garay volvió a reclamar avances en la causa judicial en su contra y cuestionó la falta de definiciones por parte del Ministerio Público Fiscal . Así lo expresó su abogado, Federico Yunes, en diálogo con MDZ Radio , donde detalló el estado del expediente, la estrategia adoptada y el impacto personal que atraviesa el acusado.

“Como novedad, frente a la inacción del Ministerio Público Fiscal, se ha hecho una presentación a la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados”, explicó Yunes, al dar cuenta del planteo institucional realizado por la defensa.

El letrado recordó que “la causa de Cacho arrancó a principios de 2023” y remarcó las consecuencias del proceso: “el solo sometimiento al proceso penal de cualquier persona implica un sufrimiento, un daño, que se maximiza cuando se trata de una figura pública”.

En ese marco, precisó la estrategia adoptada: “Cuando asumimos la defensa, la Fiscalía ya había hecho el requerimiento formal de elevación a juicio (…) la defensa anterior se había opuesto y nosotros decidimos desistir de esa oposición, con la finalidad de que la situación de Cacho Garay se defina en el ámbito natural, que es el juicio oral”.

Sin embargo, cuestionó la demora: “Hemos hecho presentaciones sistemáticas a la Fiscalía pidiendo que efectivamente eleve la causa a juicio (…) y la verdad es que no entiendo cuáles son las razones”. Y agregó: “han pasado 10 meses y, pese a distintas presentaciones, siempre la respuesta fue ‘ya’, ‘en 10 días’, ‘en 20 días’, pero la realidad es que el tiempo pasa y la causa no se eleva a juicio”.

Para Yunes, esta situación afecta garantías básicas: “el derecho al plazo razonable, que tenemos todos cuando somos objeto de una acusación penal, creo que se encuentra afectado”.

Consultado sobre la posición de su defendido, afirmó: “él se declara inocente y como defensa entendemos que hay una línea defensiva sólida, pero donde debe definirse eso es en un juicio”.

Impacto personal, estado de salud y restricciones

El abogado también describió las consecuencias personales del proceso sobre Garay: “Esto ha generado en Cacho una situación de angustia y desconcierto; su salud ha quedado muy deteriorada”.

En ese sentido, detalló: “Le han amputado dedos del pie, tiene diabetes, una enfermedad que se agravó sensiblemente durante el tiempo que estuvo privado de la libertad; su salud en general se ha visto deteriorada”.

Además, indicó que, pese a haber recuperado la libertad, continúa con restricciones: “Técnicamente tiene lo que se llama un recupero de libertad, pero aun así tiene restricciones: no puede salir de la provincia y tiene prohibición de hablar con los medios”.

Finalmente, insistió en el objetivo central de la defensa: “El que más insiste en que esto avance es el propio imputado, a través de sus representantes legales, para que la causa se eleve a juicio”, al considerar que ese ámbito permitirá resolver de manera definitiva su situación judicial.