Cómo quedó Cornejo en el ránking de gobernadores y qué intendentes siguen en el Top 10

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo , quedó en el puesto 20 en el ránking federal de gobernadores, la encuesta mensual que elabora la consultora CB Global Data. Por su parte, dos jefes comunales mendocinos continúan en el Top 10 de intendentes.

Este relevamiento nacional se realiza todos los meses y toma como referencia la imagen positiva y negativa de los 23 gobernadores y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, también analiza a jefes comunales de 24 ciudades de todo el país.

Cornejo se ubicó en el puesto 20 entre los 24 mandatarios provinciales subiendo un puesto respecto al mes anterior.

La encuesta en Mendoza se realizó sobre una muestra de 1.105 casos entre el 14 y el 18 de septiembre. A partir de ese relevamiento, el gobernador registró una imagen positiva de 45,9%, que se divide en un 17,1% de imagen muy buena y 28,8% de imagen buena. En agosto la imagen positiva de Cornejo había sido del 45,1%.

En tanto, la imagen negativa del mandatario mendocino se ubica en un 49,6% con un 30,4% de imagen mala y un 19,2% de imagen muy mala.

Los tres gobernadores mejor valorados de este mes por sus co-provincianos son: Hugo Passalacqua de Misiones, quien encabeza el ranking con un 55,1% de imagen positiva; seguido por Rolando Figueroa de Neuquén, con un 54,2%; y en tercer lugar Osvaldo Jaldo de Tucumán, con un 53,5% de aprobación.

Por otro lado, los gobernadores peor calificados del mes son: Ricardo Quintela de La Rioja, quien se ubica en el último lugar con un 42,3% de imagen positiva; seguido por Gildo Insfrán de Formosa, con un 42,8%; y Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires, con un 43,4% de aprobación.

Dos mendocinos en el ránking de intendentes

Los intendentes Matías Stevanato y Ulpiano Suarez se ubican en el Top 10 del ránking federal de jefes comunales. Rodrigo D'Angelo / MDZ

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, quedó sexto en el ránking federal de jefes comunales ubicándose en la misma posición que el mes pasado.

Suarez logró una imagen positiva en septiembre del 56,2% dividida en un 28,1% de imagen muy buena y un 28,1% de imagen buena. En tanto, la imagen negativa del dirigente radical fue del 40,2%, compuesto por un 25,1% de imagen mala y un 15,1% de imagen muy mala.

A su vez, el intendente de Maipú, Matías Stevanato, se ubicó en el puesto 9 del ránking, cayendo un puesto respecto a la medición anterior.

La imagen positiva de Stevanato se ubicó en un 53,2%, a partir de una imagen muy buena del 27,7% y una buena del 25,5%.

A su vez, la imagen negativa del dirigente peronista acumuló un 42%, con un 23% de imagen mala y un 19% de imagen muy mala.

Los tres intendentes mejor valorados de este mes por sus vecinos son: Claudio Polich, de Corrientes Capital, quien encabeza el ranking con un 57,8% de imagen positiva; seguido por Jorge Jofré, de Formosa Capital, con un 57,3%; y en tercer lugar Leonardo Stelatto, de Posadas, con un 57,0% de aprobación.