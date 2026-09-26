El azar que estamos perdiendo: cómo los algoritmos achican nuestro mundo

La humanidad se pasó siglos peleando contra la incertidumbre y eso está muy bien. Pero al ganar esa guerra descubrimos que necesitábamos un poco de lo que estábamos combatiendo.

Es la tercera vez que hablo de azar en esta columna, así que a esta altura ya es una obsesión declarada. Primero fue el azar que las máquinas no saben fabricar. Después, el azar como raíz de eso que llamamos decidir. Hoy quiero hablar de un azar más callado, el que estamos perdiendo sin darnos cuenta, y que intuyo que nos hace falta más de lo que creemos.

Empecemos por lo más obvio Durante casi toda la historia, el azar fue nuestro enemigo. Una infección era una sentencia de muerte, un granizo inesperado arruinaba una cosecha en una tarde, una marea brava se llevaba un barco. Vivir era estar a merced de lo impredecible. Y fue así que la humanidad buscó predecir. Medicina, ciencia, ingeniería, todos juntos buscando acotar el azar. Reducir el territorio de lo que puede salir mal. Visto así, cada avance del conocimiento fue una victoria contra la incertidumbre. No hay duda de que nadie quiere volver a ese peligroso mundo anterior.

Dos tipos de azar diferentes Sin embargo, hay dos tipos de azar y son distintos. El primer tipo, que analizamos recién, es el azar como riesgo: el accidente, la enfermedad, la pérdida. Ese lo fuimos acotando y nos permite tener una vida mejor. El otro es el azar como hallazgo. El encuentro con alguien que no buscabas y te cambia el día. El libro en el estante equivocado que te encuentra justo cuando no sabías que lo necesitabas. La conversación de ascensor que deriva en un nuevo trabajo. La canción que suena por casualidad y se vuelve tu favorita. A ese azar no le tenemos miedo; lo llamamos suerte, casualidad, serendipia. Y no es un peligro que haya que eliminar: es un nutriente. Es la vía por la que entra a nuestra vida lo inesperado. Mi hipótesis es esta: estuvo bueno derrotar el azar que nos mataba, pero ahora estamos matando el que nos hacía expandirnos, cambiar y crecer.

Es la tercera vez que hablo de azar en esta columna, así que a esta altura ya es una obsesión declarada. Archivo. ¿Quién está borrando la serendipia? No hace falta buscar mucho, los culpables están a la vista. El feed que se ordena solo según lo que ya mirás, y peor aún, de lo que ya pensás. El marketing que te segmenta hasta el detalle. La inteligencia artificial que aprende tus gustos para anticiparlos. Todos, sin excepción, optimizan exactamente lo mismo: darte más de lo que ya te gusta, de lo que ya sos. Y ahí hay una trampa que puede parecer inofensiva, pero es tóxica. Más de lo que ya te gusta es menos de lo que todavía no conocés. Cada vez que el sistema acierta con lo que te muestra, estrecha un poco el borde de tu mundo. No te miente, no te manipula en el sentido grosero: simplemente te da la razón, otra vez, sobre quién ya sos.

¿Por qué nos empobrece? En cualquier sistema que aprende existe una tensión: explorar contra explotar. Explotar es aprovechar lo que ya sabés que funciona. Explorar es probar lo incierto, arriesgarte al error para descubrir algo mejor. Un sistema que solo explota queda atrapado en un lugar suficientemente bueno del que nunca sale, porque para encontrar algo mejor primero tendría que aceptar, al menos por un rato, algo peor. Los algoritmos que ordenan nuestra atención son puro explotar. Optimizan atraparnos, y lo hacen dándonos lo conocido. Nos arman un micromundo que puede sentirse como un paraíso. El problema no es que estemos mal en ese lugar. El problema es que nunca vamos a saber qué hay un poco más allá, porque el sistema tiene todos los incentivos para que no miremos para afuera.