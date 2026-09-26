El director deportivo de Barcelona confesó por qué dejaron de negociar por Lautaro Martínez: "Cuando nos hicieron saber que..."

El director deportivo del Barcelona reveló el gran motivo por el cual el elenco español no terminó de abrochar la llegada del delantero argentino.

Lautaro Martínez volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por una confesión que llegó directamente desde Barcelona. Apenas unas horas después de haber estado en el Cilindro para presenciar el clásico de Reserva entre Racing e Independiente, el delantero argentino fue mencionado por Deco, quien reveló que estuvo en los planes del conjunto catalán y explicó qué impidió que avanzaran por su contratación.

El director deportivo del Barcelona no escatimó elogios para el atacante surgido de Racing y actualmente capitán del Inter: “Lautaro es un símbolo del Inter y tenemos un enorme respeto por eso. Para mí, es un jugador fantástico, excepcional. Es un ícono, una leyenda del Inter y, hoy en día, es su capitán”, aseguró Deco al referirse al futbolista de la Selección argentina.

Deco reveló por qué el Barcelona dejó de negociar por Lautaro Martínez Sin embargo, detrás de la admiración también hubo un intento que finalmente no prosperó. Según explicó el dirigente, Barcelona evaluó a Lautaro dentro de un grupo de delanteros considerados con condiciones para jugar en el club, pero el Inter dejó en claro desde el comienzo que no tenía intenciones de negociar a su máxima figura: “Cuando el Inter nos hizo saber que no estaban dispuestos a negociar, dejamos de insistir y no lo discutimos más”, explicó.

Lautaro Martínez estuvo cerca de llegar al Barcelona en este mercado de pases. EFE Deco también destacó la importancia de mantener una relación transparente entre las instituciones y evitó alimentar las versiones sobre posibles negociaciones. En ese sentido, contó que el presidente del Barcelona se comunicó con la dirigencia del Inter y recibió una respuesta contundente: Lautaro no estaba en venta. A partir de ese momento, el club catalán decidió respetar la postura del conjunto italiano y descartar cualquier intento posterior.