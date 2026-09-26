Video: tras ser nominado al Balón de Oro, Vozinha tuvo un grosero error en la derrota de Cabo Verde
Después de haber sido nominado al previo Lev Yashin, Vozinha cometió un insólito error en la caída de Cabo Verde ante Malí por la Copa Africana de Naciones.
Vozinha había cerrado el Mundial 2026 con todos los reflectores encima. El arquero de Cabo Verde fue una de las grandes figuras de la histórica participación de su selección y hasta recibió una nominación al premio Lev Yashin. Sin embargo, en su regreso al arco nacional protagonizó un blooper que terminó siendo determinante ante Malí.
El encuentro correspondía a la primera fecha de la clasificación para la próxima Copa Africana de Naciones y comenzó cuesta arriba para Cabo Verde. Martial Tia y Nene Dorgeles adelantaron a Las Águilas, aunque Sidny Lopes Cabral, autor del que fue considerado el mejor gol del Mundial 2026, apareció para establecer el descuento y devolverle la ilusión a su equipo.
Pero cuando apenas habían transcurrido cinco minutos del segundo tiempo, Vozinha quedó en el centro de la escena por una acción que difícilmente olvidará. Ante un pelotazo largo desde el fondo de Malí, el arquero decidió salir varios metros del área grande y, en lugar de despejar, intentó controlar la pelota con el pecho.
La decisión terminó siendo un verdadero problema. Vozinha no logró dominar el balón, quedó completamente a mitad de camino y un futbolista de Malí aprovechó la situación para anticiparlo. La pelota quedó servida para que Dorgeles, casi de inmediato, definiera con el arco completamente vacío. Mientras el delantero celebraba el 3-1, el arquero caboverdiano quedó varios metros por detrás, resignado ante una jugada que prácticamente sentenció el partido.
Video: el grosero error de Vozinha en la derrota de Cabo Verde
El error llega apenas unas semanas después de una noticia que había marcado uno de los momentos más importantes de su carrera: a comienzos de septiembre, Vozinha fue incluido entre los nominados al premio Lev Yashin, que distingue al mejor arquero del año y será entregado durante la gala del Balón de Oro. Ahora tendrá una oportunidad rápida para cambiar la imagen, ya que Cabo Verde volverá a jugar el martes 29 de septiembre, desde las 13, frente a Ruanda, en busca de su primera victoria en el Grupo K.