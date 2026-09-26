Los lapidarios memes sobre Manchester City tras su culpabilidad por 114 irregularidades financieras
El fallo por las 114 irregularidades financieras desató una catarata de burlas y memes contra el Manchester City en las redes sociales.
El Manchester City quedó en el centro de la escena luego de ser declarado culpable por 114 infracciones financieras correspondientes al período comprendido entre 2009 y 2018. Mientras se aguarda por la definición de las autoridades sobre el castigo que recibirá la institución, crece la expectativa por las posibles consecuencias del caso.
Las sanciones podrían exceder el aspecto económico y tener un impacto deportivo, aunque todavía resta conocer cuál será la determinación definitiva. Ante ello, la resolución generó un fuerte impacto en el fútbol inglés y también tuvo repercusión en las redes sociales, donde comenzaron a multiplicarse los memes y las reacciones contra el club.