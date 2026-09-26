Montaña, vino y música: por qué Mendoza es uno de los destinos más elegidos

Si hay una época en la que Mendoza invita a quedarse un poco más, es el verano. Los días largos permiten aprovechar la montaña, recorrer bodegas, pasar una jornada junto al agua o simplemente sentarse a comer con la Cordillera de los Andes como paisaje.

Diciembre, además, tendrá un atractivo extra para quienes disfrutan de la música y los grandes encuentros. Arcana llega a Cacheuta este 2026 y prepara una nueva edición para el 5 y 7 de diciembre. Cacheuta sin duda es uno de los sectores más reconocidos de la montaña mendocina.

Pero la fiesta puede ser apenas el comienzo de un viaje que ofrece muchas otras alternativas.

Durante el verano, la provincia cambia el ritmo. La montaña se convierte en uno de los principales puntos de interés y lugares como Cacheuta, Potrerillos y los distintos caminos hacia la cordillera reciben visitantes que buscan combinar descanso y aventura.

Una de las posibilidades es recorrer la zona de Potrerillos y disfrutar de su enorme espejo de agua, rodeado de montañas. También hay propuestas para quienes prefieren una experiencia más activa, como trekking, cabalgatas, rafting y distintas excursiones por la cordillera.

Potrerillos es uno de los lugares más elegidos para quienes quieren descansar y conectar con la naturaleza.

Para quienes solo buscan escapar de la rutina y relajar, los paisajes también pueden disfrutarse a otro ritmo: podés elegir algún resto, recorrer los caminos del vino o solo disfrutar del sol al aire libre con la montaña como escenario.

Turismo aventura: qué se puede hacer en Mendoza

Mendoza tiene opciones para distintos tipos de viajeros. Desde caminatas de poca dificultad hasta actividades que requieren mayor preparación, la montaña ofrece alternativas durante buena parte del año.

El rafting es una de las experiencias elegidas por quienes quieren conocer los ríos de la provincia y disfrutar de una experiencia al máximo.

El rafting es una de las experiencias elegidas por quienes quieren conocer los ríos de la provincia y disfrutar de una experiencia al máximo. El río Mendoza ofrece algunos de los rápidos más desafiantes de Argentina y es uno de los grandes escenarios de la provincia para practicar rafting. Pero quienes quieran seguir explorando el costado aventurero de Mendoza pueden ir hacia el sur, en San Rafael, el río Atuel atraviesa un paisaje de cañones y formaciones rocosas que lo convirtió en otro de los clásicos para quienes buscan combinar naturaleza y adrenalina.

Las cabalgatas permiten internarse en paisajes de montaña y recorrer zonas que muchas veces quedan fuera de los circuitos tradicionales.

También existen propuestas de trekking y excursiones hacia sectores cordilleranos, además de actividades vinculadas al agua en Potrerillos.

La clave está en elegir la experiencia de acuerdo con el tiempo disponible y el nivel de dificultad que cada visitante esté dispuesto a afrontar.

Mendoza tiene imponentes sitios en medio de la montaña.

Bodegas y gastronomía, otro de los grandes atractivos

Después de la montaña llega otra de las experiencias que identifican a Mendoza: el vino.

Luján de Cuyo y el Valle de Uco concentran algunas de las bodegas más reconocidas de la provincia y ofrecen recorridos que combinan degustaciones, gastronomía y paisajes de viñedos.

Para quienes llegan por un evento, sumar una visita a una bodega puede ser una manera de convertir una escapada de pocos días en un viaje más completo.

El Parque Provincial Aconcagua es uno de los sitios más visitados.

Y no hace falta alejarse demasiado de la ciudad. Mendoza también ofrece restaurantes, bares, cafeterías y espacios gastronómicos que permiten descubrir otra cara de la provincia después de un día de excursiones.

Arcana en Cacheuta: música en medio de la montaña

En ese escenario tendrá lugar una nueva edición de Arcana en Cacheuta, prevista para el 5 y 7 de diciembre.

La elección del lugar hace que el paisaje tenga un papel importante dentro de la propuesta. Cacheuta, con la cordillera como telón de fondo y sus características naturales, será el punto de encuentro para quienes lleguen a Mendoza con la música como principal motivo del viaje.

Fiesta arcana

Para la organización, la experiencia comienza incluso antes de llegar al evento. Por eso, para esta edición se sumó a Atrápalo como Operador Turístico Oficial, con alternativas que buscan facilitar el traslado y la estadía de quienes viajen desde otras provincias.

Puente de Cacheuta, Mendoza.

Cómo llegar y dónde alojarse para ir a Arcana

Entre las opciones anunciadas se encuentra un vuelo chárter exclusivo para clientes de Arcana, operado junto a JetSMART.

También habrá distintas alternativas de alojamiento y paquetes que permiten combinar los principales servicios del viaje. Las opciones contemplan desde la entrada y el traslado hasta propuestas que suman hotel o vuelo.

Los paquetes estarán organizados en tres modalidades: Standard, Premium y Full Experience, con diferentes combinaciones de entrada, traslados, alojamiento y vuelos.

Además, quienes quieran aprovechar su estadía en Mendoza podrán sumar experiencias como visitas a bodegas, restaurantes o propuestas de spa.

Según informó la organización, los cupos para el charter y los alojamientos oficiales serán limitados.

Cuándo es Arcana Cacheuta 2026 y cómo reservar

Arcana prepara una nueva edición en Mendoza y esta vez tendrá a Cacheuta como escenario. En su última edición realizada en la provincia, el evento reunió a cientos de personas, consolidándose como una de las propuestas que combina música y turismo en un mismo encuentro.

Fiesta Arcana

Este año, Arcana se realizará el 5 y 7 de diciembre. Los paquetes turísticos ya están disponibles, a través de un micrositio destinado a la reserva de las distintas combinaciones de viaje.

La información sobre los paquetes, el vuelo, los hoteles, los traslados y las entradas será comunicada a través de las cuentas oficiales de Instagram @arcana.experience y @atrapalo.ar.

Para quienes lleguen desde otras provincias, la propuesta abre una posibilidad que va más allá de asistir a una fiesta: aprovechar el viaje para conocer una Mendoza que en diciembre combina algunas de sus postales más buscadas, desde los viñedos hasta la Cordillera.

Y en una provincia donde muchas veces el camino hacia el destino es parte de la experiencia, la música puede ser simplemente la excusa para empezar el recorrido.