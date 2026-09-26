Mendoza cerrará la semana con sol: a cuánto llegará la temperatura máxima este domingo

El pronóstico del tiempo anticipa que Mendoza tendrá una jornada con leve ascenso de temperatura y buenas condiciones climáticas.

El pronóstico del tiempo de Contingencias Climáticas anticipa que Mendoza tendrá este domingo 27 de septiembre una jornada con cielo generalmente despejado y ascenso de la temperatura. En ese marco, se prevé una máxima de 27°C, mientras que la mínima será de 8°C en Malargüe y de 13°C en el resto de la provincia.

En cuanto al viento, se espera circulación sur generalmente débil desde las 9 en las zonas Sur, Norte y Este, además del Valle de Uco. Estas condiciones se prolongarán hasta la medianoche, aunque en la zona Este podrían extenderse durante la madrugada del lunes. En Malargüe, en tanto, habrá viento Zonda débil entre las 13 y las 20.

Durante la jornada, el cielo permanecerá generalmente despejado en el llano. A partir de las 21, se prevé nubosidad únicamente en Malargüe, aunque sin precipitaciones.

Qué dice Contingencias Climáticas sobre la situación en alta montaña Según el pronóstico, en la alta montaña habrá nubosidad en el sector Sur. Después de las 16, podrían registrarse precipitaciones débiles en esa zona.

En ese marco, cabe resaltar que el paso a Chile a través del Sistema Integrado Cristo Redentor quedó habilitado desde el viernes y funciona con modalidad de 24 horas para todo tipo de vehículos. La decisión se tomó tras una reunión de autoridades en la que se evaluaron las condiciones de alta montaña.