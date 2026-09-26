Sábado movido: un sismo hizo temblar Mendoza

El sismo se produjo a las 22.24 de este sábado y se sintió en gran parte del territorio provincial.

Un sismo sacudió Mendoza durante la noche de este sábado. El movimiento telúrico se registró a las 22.24 horas. Debido a la intensidad del evento, los efectos se pudieron sentir en distintos sectores del territorio provincial.

De acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), la magnitud del movimiento telúrico fue de 3.8, y su profundidad fue de 10 kilómetros.

El epicentro se registró a 39 km al sur de la Ciudad de Mendoza, y a 8 km al oeste de Ugarteche.