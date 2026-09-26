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Sábado movido: un sismo hizo temblar Mendoza

El sismo se produjo a las 22.24 de este sábado y se sintió en gran parte del territorio provincial.

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Est sábado se registró un sismo en Mendoza.

Est sábado se registró un sismo en Mendoza.

Un sismo sacudió Mendoza durante la noche de este sábado. El movimiento telúrico se registró a las 22.24 horas. Debido a la intensidad del evento, los efectos se pudieron sentir en distintos sectores del territorio provincial.

De acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), la magnitud del movimiento telúrico fue de 3.8, y su profundidad fue de 10 kilómetros.

El epicentro se registró a 39 km al sur de la Ciudad de Mendoza, y a 8 km al oeste de Ugarteche.

Los datos del sismo que aportó el Inpres

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