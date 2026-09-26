"Sombras": el thriller con Nora Cárpena que marca el regreso de la ficción a la TV
Nora Cárpena, Silvia Kutika, Pablo Sörensen y Mercedes Lambre protagonizan un thriller psicológico inspirado en hechos reales.
La ficción argentina regresa a la televisión abierta con “Sombras ”, un thriller psicológico de seis episodios inspirado en hechos reales. Nora Cárpena, Silvia Kutika, Pablo Sörensen y Mercedes Lambre encabezan una historia de secretos, violencia, desapariciones y mandatos familiares que ya llegó a la pantalla chica.
Escrita y dirigida por Julio Midú y Fabio Junco, la serie transcurre principalmente dentro de una vieja casona en las afueras de una ciudad tranquila. Allí conviven tres generaciones de una familia atravesada por diferentes formas de control y encierro.
De qué trata “Sombras”
"La trama nos traslada a las afueras de una ciudad tranquila, donde una vieja casona alberga un infierno doméstico habitado por tres generaciones marcadas por la violencia, la obsesión y el encierro. Allí conviven Juan (Pablo Sórensen), un joven introvertido y perturbador; su madre Zulma (Silvia Kutika), sometida a un pasado traumático; y Angelita (Nora Cárpena), una anciana despótica que manipula a la familia desde su cama", reza la sinopsis.
Y sigue: "La frágil rutina de silencios, pastillas y secretos se quiebra con la llegada de una joven (Mercedes Lambre) que busca desesperadamente a su hermana desaparecida, desatando una espiral claustrofóbica donde descubrirá que los peores monstruos habitan en lo cotidiano".
Un elenco que reúne diferentes generaciones
Además de Cárpena, Kutika, Sörensen y Lambre, el reparto cuenta con Fabio Aste, Mariana Di Marco, Walter Bruno, Daniel Di Biase, Agustina Barrasa y Daniel Dessal. Pablo Sörensen también se desempeña como showrunner creativo, mientras que Eduardo Núñez y Sebastián Beltrami están a cargo de la producción ejecutiva.
La producción general pertenece a BACS Producciones, con el apoyo de Editorial Perfil.
Cuándo y dónde ver “Sombras”
“Sombras” se estrenó el jueves 24 de septiembre de 2026 a las 21 por Net TV. La ficción está compuesta por seis episodios, que se emitirán semanalmente todos los jueves en el mismo horario.
Con su llegada a la pantalla, la producción propone recuperar el thriller y el drama dentro de la televisión abierta argentina a través de una historia en la que el conflicto no proviene de elementos sobrenaturales, sino de las relaciones entre los personajes y los secretos que permanecen encerrados dentro de una familia.