"Sombras": el thriller con Nora Cárpena que marca el regreso de la ficción a la TV

La ficción argentina regresa a la televisión abierta con “ Sombras ”, un thriller psicológico de seis episodios inspirado en hechos reales . Nora Cárpena, Silvia Kutika, Pablo Sörensen y Mercedes Lambre encabezan una historia de secretos, violencia, desapariciones y mandatos familiares que ya llegó a la pantalla chica.

Escrita y dirigida por Julio Midú y Fabio Junco , la serie transcurre principalmente dentro de una vieja casona en las afueras de una ciudad tranquila. Allí conviven tres generaciones de una familia atravesada por diferentes formas de control y encierro.

"La trama nos traslada a las afueras de una ciudad tranquila, donde una vieja casona alberga un infierno doméstico habitado por tres generaciones marcadas por la violencia, la obsesión y el encierro. Allí conviven Juan (Pablo Sórensen), un joven introvertido y perturbador; su madre Zulma (Silvia Kutika), sometida a un pasado traumático; y Angelita (Nora Cárpena), una anciana despótica que manipula a la familia desde su cama", reza la sinopsis.

Y sigue: "La frágil rutina de silencios, pastillas y secretos se quiebra con la llegada de una joven (Mercedes Lambre) que busca desesperadamente a su hermana desaparecida, desatando una espiral claustrofóbica donde descubrirá que los peores monstruos habitan en lo cotidiano".

Además de Cárpena, Kutika, Sörensen y Lambre, el reparto cuenta con Fabio Aste, Mariana Di Marco, Walter Bruno, Daniel Di Biase, Agustina Barrasa y Daniel Dessal . Pablo Sörensen también se desempeña como showrunner creativo, mientras que Eduardo Núñez y Sebastián Beltrami están a cargo de la producción ejecutiva.

Sombras, el thriller psicológico que llegó a la televisión abierta. Gentileza

La producción general pertenece a BACS Producciones, con el apoyo de Editorial Perfil.

Cuándo y dónde ver “Sombras”

“Sombras” se estrenó el jueves 24 de septiembre de 2026 a las 21 por Net TV. La ficción está compuesta por seis episodios, que se emitirán semanalmente todos los jueves en el mismo horario.

Con su llegada a la pantalla, la producción propone recuperar el thriller y el drama dentro de la televisión abierta argentina a través de una historia en la que el conflicto no proviene de elementos sobrenaturales, sino de las relaciones entre los personajes y los secretos que permanecen encerrados dentro de una familia.