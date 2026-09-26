Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este domingo
Según el cronograma de Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en distintas zonas de Mendoza a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este domingo 27 de septiembre. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera preventiva y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en cinco los departamentos: Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Tunuyán y San Rafael.
Cortes de luz programados para este domingo 27/9
Ciudad
- En la intersección de calles Rivadavia y Bartolomé Mitre y zonas aledañas. De 8.30 a 12.30 h.
Guaymallén
- En calle Buena Nueva, entre Sánchez y Tirasso. En el Loteo Hiparco o Jardín Bermejo, en barrios Praderas del Sol y zonas aledañas; El Sauce. De 8.30 a 12.30 h.
Luján de Cuyo
- En Ruta Provincial N°82, entre La Unión y Pueyrredón. En calle Pueyrredón, hacia el este de Ruta Provincial N°82. En calle Cruz del Sur, hacia el sur de Pueyrredón y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 9.00 a 13.00 h.
Tunuyán
- En calle La Torre, hacia el norte de Miguel Silva; Las Pintadas. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- En Ruta Provincial N°160, entre calles Línea Ancha y Belgrano; Goudge. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Coronel Plaza, Emilio Civit, Beltrán y Las Heras. De 8.00 a 12.00 h.
- Entre calles Independencia, Colón, Alberdi y El Libertador. De 8.00 a 12.00 h.