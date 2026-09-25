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Cortes de luz en Ciudad, Guaymallén y otros cinco departamentos de Mendoza este viernes

Según el cronograma de Edemsa, habrá cortes de luz en varias zonas de Mendoza a lo largo de la jornada.

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Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento en distintas zonas de Mendoza.

Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento en distintas zonas de Mendoza.

Alf Ponce Mercado / MDZ

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 25 de septiembre. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera preventiva y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, son siete los departamentos que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Maipú, Tunuyán, Tupungato y San Rafael.

Cortes de luz programados este viernes 25/9

Ciudad

  • Entre calles Meliton Arroyo, 12 de Febrero, Bernardo Houssay y Francisco Moyano. De 9.00 a 13.00 h.

Guaymallén

  • En el Lateral Sur del Acceso Este, entre calles Prolongación Famantina y Chacón; Rodeo de la Cruz. De 9.30 a 13.30 h.
  • Entre calles Paseo Libertad, Gomensoro, Bolivia y Belgrano. En el barrio Gualcamayo y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.
  • En calle Elpidio Gonzalez, entre Arturo Gonzalez y Ruta Provincial N°50. En el barrio Solares de Torres. De 9.30 a 12.00 h.

Las Heras

  • En el Lateral Este del Acceso Norte, entre calles Jorge Newbery y Las Orquídeas; El Algarrobal. De 8.30 a 10.30 h.
  • Entre calles Héctor Gagliardi, Arturo Jaureche, Mercedes Sosa y Carlos Ocanto y zonas aledañas; El Challao. De 10.30 a 14.30 h.
  • En calle Regalado Olguín, entre Cichitti y Boulogne Sur Mer. En el barrio Villa Catalina y áreas adyacentes; El Challao. De 10.30 a 14.30 h.

Maipú

  • En calle Las Polvaredas, entre ProyectadaI395 y ProyectadaI366. Entre calles Flores, Las Polvaredas, Zanetti y Santa Blanca y zonas aledañas; Santa Blanca. De 9.30 a 13.30 h.
  • En la intersección de calles San José y Belgrano y áreas adyacentes; Rodeo del Medio. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

  • En Ruta Provincial N°94, entre Ruta Provincial N°89 y Los Chacayes. En el Manzano Histórico y zonas aledañas. De 14.45 a 18.45 h.
  • En calle Quintana, entre calles Bascuñán y Miguel Silva; Colonia Las Rosas. De 14.30 a 17.30 h.
  • En Ruta Provincial N°92 o Salatino, entre Ricardo Videla y Ruta Provincial N°93; Colonia Las Rosas. De 9.15 a 13.15 h.
  • En calle Miguel Silva, entre Agro Ceferino y Quintana; Las Pintadas. De 9.45 a 13.45 h.

Tupungato

  • Entre calles Italia, Belgrano, Gertrudis Zapata y Perú. De 9.30 a 13.30 h.
  • Entre calles Asistente Ubillas, Almirante Brown, Bartolomé Mitre y Güemes y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

  • En Ruta Nacional N°146, entre Ramón Barrera y Longi; La Llave. De 8.30 a 12.30 h.
  • En calle La Lonja, entre Ejército de Los Andes y Cubillos; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.

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