Solo 6 capítulos: la miniserie de Netflix ideal para quienes aman los casos reales

Los casos reales suelen tener un atractivo difícil de igualar cuando la ficción logra reconstruirlos sin perder tensión. Ese es el punto de partida de El caso Asunta, una miniserie de Netflix de apenas seis capítulos que recrea uno de los crímenes más impactantes ocurridos en España durante las últimas décadas.

La historia comienza cuando Rosario Porto y Alfonso Basterra denuncian la desaparición de su hija adoptiva, Asunta, de 12 años. Lo que inicialmente parece un posible secuestro cambia rápidamente cuando la investigación empieza a encontrar contradicciones y las sospechas se acercan cada vez más al entorno familiar.

El caso Asunta está inspirada en el asesinato de Asunta Basterra, ocurrido en 2013 en Santiago de Compostela. El caso provocó una enorme repercusión en España y durante meses ocupó titulares por las circunstancias de la desaparición, la investigación policial y las preguntas que surgieron alrededor de sus padres.

La miniserie reconstruye aquellos acontecimientos desde distintas miradas , pasando por la investigación policial, el trabajo judicial y la presión pública que rodeó el caso. Aunque se trata de una dramatización, la producción toma como base los principales hechos conocidos y utiliza personajes inspirados en quienes participaron de la investigación.

Uno de sus puntos fuertes está en el reparto. Candela Peña interpreta a Rosario Porto y Tristán Ulloa a Alfonso Basterra, mientras que Javier Gutiérrez, María León, Carlos Blanco y Raúl Arévalo aparecen en papeles vinculados con la investigación y el proceso judicial.

Solo seis capítulos en Netflix

La duración es otra de las ventajas de El caso Asunta. La miniserie tiene únicamente seis episodios, con capítulos que van desde los 47 minutos hasta poco más de una hora. La historia completa puede verse en unos cinco horas y media, por lo que no exige comprometerse con varias temporadas.

Netflix la incluye dentro de sus producciones de crímenes reales, misterio e investigación, y también dentro de su selección de miniseries disponibles en Argentina.

Para quienes suelen engancharse con historias inspiradas en expedientes reales, investigaciones policiales y casos que generaron enorme repercusión pública, El caso Asunta es una miniserie breve que concentra toda su historia en seis capítulos y puede encontrarse actualmente en Netflix Argentina.