Limonero: el error que muchos cometen al arrancar los limones con las manos y puede dañar el árbol

Los 4 errores comunes al cosechar limones incluyen tirones bruscos, giros excesivos y momentos inadecuados del día, afectando la salud del limonero y la calidad de los frutos.

Arrancar los limones del árbol directamente con la mano es una práctica habitual en la mayoría de los hogares. Sin embargo, realizar este procedimiento sin la técnica adecuada puede poner en riesgo la floración, dañar las ramas y estropear los frutos de la siguiente temporada. Aunque la cosecha manual no es incorrecta, los especialistas en jardinería advierten sobre una serie de errores comunes que deberías evitar para proteger tu limonero.

Los 4 errores comunes al cosechar limones El fallo más recurrente consiste en tirar del fruto con fuerza hacia abajo. Esta brusquedad no solo corre el riesgo de romper el limón o desgarrar la madera de la rama, sino que además sacude la copa del árbol, provocando que otros frutos aún verdes caigan antes de tiempo. Para cosechar correctamente, lo ideal es realizar un movimiento suave, firme y controlado.

Otra equivocación frecuente es girar el limón en exceso para desprenderlo. Esta acción debilita el brote o rompe el pedúnculo de mala manera, dejando una herida abierta en la planta. La técnica correcta implica tomar el limón con la mano, hacer un leve giro y ejercer una presión suave hacia arriba o hacia un costado para que el cabo se desprenda de forma natural.

Se recomienda usar guantes para protección para cosechar el limonero. Shutterstock Por otro lado, el momento del día elegido para la cosecha resulta determinante. Muchas personas cometen el error de juntar los frutos a primera hora de la mañana o inmediatamente después de una lluvia. Cuando la cáscara del limón está húmeda por el rocío o las gotas de agua, la piel se vuelve mucho más sensible y libera aceites esenciales que favorecen la aparición y propagación de hongos. Para evitar pudriciones, lo más conveniente es esperar a que la luz del sol seque por completo la copa antes de cosechar.