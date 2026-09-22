Por qué recomiendan clavar una moneda de oro en el limonero

En el ámbito de la jardinería suelen circular métodos empíricos para estimular la floración de los limoneros que no logran dar frutos de forma natural. Entre estas prácticas se encuentra el truco de incrustar una moneda en la corteza, una maniobra pensada exclusivamente para ejemplares adultos que presentan problemas para florecer.

Los expertos señalan que el período óptimo para este tipo de intervenciones va desde finales del invierno hasta los primeros días de la primavera , momento en que la savia empieza a reactivarse.

Para llevar a cabo esta práctica sin comprometer la salud del árbol , se eligen zonas estratégicas del tronco según su grosor. El método varía según el tamaño del ejemplar:

En troncos delgados o plantas jóvenes se presiona una moneda pequeña mediante un alicate, en superficies más duras o gruesas se suele utilizar un martillo.

Para evitar que la moneda se desprenda y proteger la herida de infecciones o plagas, la zona perforada debe cubrirse firmemente con una tela resistente o un vendaje protector.

En tanto, existe una variante que consiste en realizar un pequeño corte con un cuchillo esterilizado, colocar un escarbadientes para mantener aberturas y aplicar productos naturales como aloe vera para acelerar la cicatrización y canela en polvo por sus propiedades fungicidas.

Pese a su popularidad, los técnicos en jardinería remarcan que estos remedios no cuentan con garantía científica.

El resultado depende en gran medida del estado general de la planta, los nutrientes del suelo y el clima de la región. Un corte mal realizado o demasiado profundo puede dañar la estructura de transporte del árbol y terminar marchitándolo.