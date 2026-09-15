Así se hacen sándwiches de miga caseros: el secreto que no quieren que sepas las panaderías
Sándwiches de miga caseros, tiernos y húmedos: descubrí el secreto para prepararlos como los de panadería, pero en casa.
Los sándwiches de miga caseros son una de las recetas más clásicas de las reuniones argentinas. Suaves, frescos y con rellenos simples, son ideales para cumpleaños, celebraciones y mesas de picada.
El secreto para que queden como los de panadería está en humedecer apenas el pan con una mezcla de mayonesa y leche, además de cubrirlos bien para que no se sequen. En la cocina, se pueden preparar de jamón y queso, con huevo, o sumar otros ingredientes al gusto. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
Sin cocción
Tiempo de pasos
25 minutos
Tiempo total de preparación
25 minutos, más 1 hora de reposo
Modo de cocción
Sin cocción
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 12 rebanadas de pan de miga blanco
- 200 g de jamón cocido
- 200 g de queso en fetas
- ½ taza de mayonesa
- 3 cucharadas de leche
- Manteca, cantidad necesaria
Pasos
- Mezclar la mayonesa con la leche hasta obtener una crema liviana. Esta preparación será el secreto para mantener el pan húmedo y tierno.
- Colocar una rebanada de pan de miga sobre la mesada y untarla con una capa fina de la mezcla de mayonesa. No debe quedar empapada.
- Distribuir el jamón cocido y el queso de manera uniforme. Cubrir con otra rebanada de pan y presionar suavemente.
- Untar la parte superior con un poco más de la mezcla y colocar la última rebanada de pan de miga. Presionar apenas para compactar el sándwich.
- Envolver los sándwiches en film o cubrirlos con un repasador limpio ligeramente húmedo. Llevar a la heladera durante 1 hora y cortar los bordes antes de servir.