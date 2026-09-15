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Así se hacen sándwiches de miga caseros: el secreto que no quieren que sepas las panaderías

Sándwiches de miga caseros, tiernos y húmedos: descubrí el secreto para prepararlos como los de panadería, pero en casa.

Candela Spann

Así se hacen sándwiches de miga caseros el secreto que no quieren que sepas las panaderías

Así se hacen sándwiches de miga caseros el secreto que no quieren que sepas las panaderías

Imagen creada con IA - MDZ

Los sándwiches de miga caseros son una de las recetas más clásicas de las reuniones argentinas. Suaves, frescos y con rellenos simples, son ideales para cumpleaños, celebraciones y mesas de picada.

El secreto para que queden como los de panadería está en humedecer apenas el pan con una mezcla de mayonesa y leche, además de cubrirlos bien para que no se sequen. En la cocina, se pueden preparar de jamón y queso, con huevo, o sumar otros ingredientes al gusto. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
Sin cocción
Tiempo de pasos
25 minutos
Tiempo total de preparación
25 minutos, más 1 hora de reposo
Modo de cocción
Sin cocción
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 12 rebanadas de pan de miga blanco 12 rebanadas de pan de miga blanco
  • 200 g de jamón cocido 200 g de jamón cocido
  • 200 g de queso en fetas 200 g de queso en fetas
  • ½ taza de mayonesa ½ taza de mayonesa
  • 3 cucharadas de leche 3 cucharadas de leche
  • Manteca, cantidad necesaria Manteca, cantidad necesaria
Pasos
  • Mezclar la mayonesa con la leche hasta obtener una crema liviana. Esta preparación será el secreto para mantener el pan húmedo y tierno.
  • Colocar una rebanada de pan de miga sobre la mesada y untarla con una capa fina de la mezcla de mayonesa. No debe quedar empapada.
  • Distribuir el jamón cocido y el queso de manera uniforme. Cubrir con otra rebanada de pan y presionar suavemente.
  • Untar la parte superior con un poco más de la mezcla y colocar la última rebanada de pan de miga. Presionar apenas para compactar el sándwich.
  • Envolver los sándwiches en film o cubrirlos con un repasador limpio ligeramente húmedo. Llevar a la heladera durante 1 hora y cortar los bordes antes de servir.

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