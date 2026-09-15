Así se hacen sándwiches de miga caseros: el secreto que no quieren que sepas las panaderías

Los sándwiches de miga caseros son una de las recetas más clásicas de las reuniones argentinas. Suaves, frescos y con rellenos simples, son ideales para cumpleaños, celebraciones y mesas de picada.

El secreto para que queden como los de panadería está en humedecer apenas el pan con una mezcla de mayonesa y leche, además de cubrirlos bien para que no se sequen. En la cocina, se pueden preparar de jamón y queso, con huevo, o sumar otros ingredientes al gusto. ¡Manos a la obra!