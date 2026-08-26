Sándwich de huevo: un reconocido chef reveló el secreto para que quede cremoso

Puede funcionar como un desayuno abundante, un almuerzo rápido para llevar a la oficina o una comida improvisada cuando no hay demasiado tiempo para cocinar. El chef Walter Lui compartió en sus redes sociales la receta de un sándwich de huevo que se prepara con ingredientes sencillos, pero tiene un detalle capaz de cambiar completamente el resultado.

El secreto se encuentra en utilizar huevos cocidos durante dos tiempos diferentes. Algunos permanecen 10 minutos en el agua y se utilizan para preparar el relleno cremoso. Otro se cocina solamente durante seis minutos y se coloca entero en el centro del sándwich para conseguir una yema líquida.

No se trata, por lo tanto, de cocinar dos veces el mismo huevo, sino de preparar dos tandas con distintos puntos de cocción. El resultado se descubre al cortar el sándwich por la mitad: la pasta sostiene el huevo central y la yema comienza a deslizarse sobre el pan.

Los huevos cocidos durante 10 minutos forman la base del relleno. Una vez pelados, deben pisarse hasta conseguir una textura que todavía conserve algunos trozos pequeños.

A esa preparación se le agrega pepino picado y sin semillas, zanahoria cortada en cubos muy finos, mayonesa, sal, pimienta, unas gotas de aceite de sésamo, jugo de limón y un toque de salsa de ostras.

El pepino y la zanahoria aportan frescura y una textura crocante, mientras que la mayonesa permite unir la mezcla. El aceite de sésamo y la salsa de ostras incorporan un sabor más intenso, por lo que conviene sumarlos de manera gradual. Walter Lui no establece cantidades exactas en su publicación. Las proporciones pueden ajustarse según la cantidad de sándwiches que se quieran preparar y la intensidad de sabor buscada.

Ingredientes para preparar el sándwich de huevo

Huevos.

Pan lactal.

Pepino sin semillas.

Zanahoria.

Mayonesa.

Sal.

Pimienta.

Aceite de sésamo.

Jugo de limón.

Salsa de ostras.

Papel manteca para envolver.

Se necesitan varios huevos cocidos durante 10 minutos para realizar la pasta y otro, cocinado durante seis minutos, para colocar en el centro de cada sándwich.

Cómo hacer el sándwich de huevo de Walter Lui

El primer paso es cocinar los huevos respetando los dos tiempos. Los que se utilizarán para el relleno deben permanecer 10 minutos en el agua, mientras que el huevo destinado al centro se retira a los seis minutos para conservar la yema líquida.

Una vez pelados, colocar los huevos de mayor cocción en un recipiente y pisarlos con un tenedor. Cortar el pepino sin semillas y la zanahoria en cubos pequeños e incorporarlos a la preparación.

Agregar mayonesa, sal, pimienta, aceite de sésamo, jugo de limón y un poco de salsa de ostras. Mezclar hasta obtener una pasta cremosa, pero con la textura de los vegetales todavía presente.

Distribuir una porción generosa del relleno sobre una rebanada de pan lactal. Realizar un pequeño espacio en el centro y colocar allí el huevo cocinado durante seis minutos. Cubrirlo con más preparación y cerrar el sándwich con otra rebanada.

Presionar suavemente para que el relleno se distribuya sin romper el huevo central. Finalmente, envolver el sándwich en papel manteca y cortarlo por la mitad, procurando que el cuchillo atraviese el centro del huevo.

El corte es el momento clave de la receta: deja a la vista las diferentes capas y permite que la yema todavía cremosa se integre con el resto del relleno. Una combinación sencilla que convierte al clásico sándwich de huevo en una comida mucho más tentadora.

Así lo prepara el chef

Video publicado en la cuenta de Instagram @walterlui