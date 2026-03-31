Así decoran la casa con suculentas sin gastar y con gran resultado

Las suculentas están cambiando la decoración de casas por esto. La forma fácil de renovar tu casa sin esfuerzo.

Las suculentas que necesitas para decorar tu casa (Shutterstock).

Es simple y se nota. Las suculentas transforman cualquier casa sin esfuerzo. Son pequeñas, resistentes y no exigen cuidados complejos. Por eso ganaron lugar en hogares de todo el mundo. Con pocas ideas, se logra un ambiente más fresco, ordenado y con estilo sin gastar mucho dinero ni perder tiempo.

Decorar con suculentas: ideas simples que funcionan Las macetas pequeñas son la opción más usada. Se ven bien en mesas, escritorios y repisas. Ocupan poco espacio y suman color. Además, permiten moverlas según la luz o el diseño del ambiente.

Los cactus y suculentas son tendencia en el hogar. Foto: Archivo Los cactus y suculentas son tendencia en el hogar. Foto: Archivo En ventanas, el efecto es distinto. Colocarlas en fila crea un rincón verde que recibe buena luz durante el día. Los jardines verticales ganan terreno en interiores. Se arman con estructuras simples en paredes. También existen cuadros vivos hechos con suculentas. Son ideales para dar vida a espacios vacíos sin ocupar superficie.

suculentas 3.jpg Otra idea es usar objetos reciclados. Tazas, latas o frascos se transforman en macetas originales. Este tipo de decoración suma personalidad y reduce gastos. Cada pieza queda única. Los mini jardines también destacan. Se combinan varias suculentas en una maceta grande con piedras decorativas. El resultado es un diseño atractivo que llama la atención en cualquier rincón.

Hay grandes fanáticos de las suculentas porque tienen muchas ventajas: requieren poco cuidado y ocupan poco espacio. Foto: Instagram Hay grandes fanáticos de las suculentas porque tienen muchas ventajas: requieren poco cuidado y ocupan poco espacio. Foto: Instagram Las macetas colgantes funcionan bien en balcones o esquinas. Algunas suculentas crecen hacia abajo y crean un efecto visual llamativo. Son una buena opción para aprovechar espacios altos.