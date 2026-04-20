Aseguran que en mayo vuelve una antigua ayuda que Anses no paga hace tiempo: de cuál se trata

El Programa Acompañar volvió a mencionarse en televisión como un posible pago de mayo, pero hasta ahora no hubo un anuncio oficial de Anses.

Anses todavía no informó si el Programa Acompañar volverá a pagarse en mayo, aunque en las últimas horas creció la expectativa por una posible reactivación.

Con la inflación en alza y cada vez más presión sobre los consumos esenciales, empezó a circular otra vez el nombre de una ayuda que Anses no acredita desde hace tiempo. Se trata del Programa Acompañar, mencionado en las últimas horas como un posible pago de mayo de 2026, aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial.

La versión fue difundida por la abogada previsional Tamara Bezares en Crónica, donde señaló que el beneficio sería reactivado el mes próximo. Sin embargo, hasta este lunes 20 de abril no apareció en los canales oficiales de Anses ni en el portal del Estado una fecha de cobro ni una comunicación que confirme ese regreso.

De acuerdo con la información oficial vigente, el Programa Acompañar fue creado para fortalecer la independencia económica de mujeres y personas LGBTI+ que atraviesan situaciones de violencia de género. La asistencia incluye un apoyo económico equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil durante seis meses consecutivos, además de acompañamiento integral y acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial coordinados con provincias y municipios.

anses La posibilidad de que Anses reactive una ayuda que lleva tiempo sin acreditarse despertó expectativa, aunque por ahora no existe una confirmación oficial. Shutterstock Mientras no haya un calendario oficial, el dato clave es ese: el programa existe dentro de la normativa nacional y Anses fue definida como pagadora de la prestación, pero el eventual retorno en mayo todavía no fue anunciado oficialmente. Por eso, la expectativa crece, aunque la certeza dependerá de una publicación formal en los próximos días.

Para consultas vinculadas con el Programa Acompañar, el Estado mantiene habilitado el correo [email protected]. También sigue disponible la Línea 144, el WhatsApp 11-2771-6463 y el mail [email protected] para orientación y asistencia.