Artrosis: las hierbas y los ejercicios que reducen el dolor

La artrosis limita el movimiento y baja la calidad de vida. Pero hay hierbas con respaldo científico y ejercicios específicos que reducen la inflamación.

El dolor de artrosis no tiene cura, pero sí tiene manejo. El jengibre es una de las plantas más estudiadas para el dolor articular. Una investigación publicada en la revista Arthritis & Rheumatism comprobó que el extracto de jengibre redujo el dolor de rodilla en un 63% de los pacientes con artrosis tras seis semanas de uso. Su mecanismo activo son los gingeroles, compuestos que inhiben las mismas enzimas inflamatorias que atacan los antiinflamatorios convencionales como el ibuprofeno.

La cúrcuma es un potente antioxidante. Foto: Freepik La cúrcuma es un potente antioxidante. Foto: Freepik El árnica en aplicación tópica también tiene respaldo. Un estudio publicado en Rheumatology International evaluó su uso en artrosis de manos y encontró una reducción del dolor comparable a la del diclofenaco en gel tras tres semanas de aplicación. Se usa directamente sobre la zona afectada dos veces al día y no genera los efectos gastrointestinales de los antiinflamatorios orales.