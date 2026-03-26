Artrosis: las hierbas y los ejercicios que reducen el dolor
La artrosis limita el movimiento y baja la calidad de vida. Pero hay hierbas con respaldo científico y ejercicios específicos que reducen la inflamación.
El dolor de artrosis no tiene cura, pero sí tiene manejo. El jengibre es una de las plantas más estudiadas para el dolor articular. Una investigación publicada en la revista Arthritis & Rheumatism comprobó que el extracto de jengibre redujo el dolor de rodilla en un 63% de los pacientes con artrosis tras seis semanas de uso. Su mecanismo activo son los gingeroles, compuestos que inhiben las mismas enzimas inflamatorias que atacan los antiinflamatorios convencionales como el ibuprofeno.
Las hierbas con evidencia real y los ejercicios que más ayudan
La cúrcuma es otro recurso con datos sólidos. Su compuesto activo, la curcumina, fue evaluada en un ensayo clínico publicado en el Journal of Medicinal Food que comparó su efecto con el del ibuprofeno en pacientes con artrosis de rodilla. Los resultados mostraron una reducción del dolor similar entre ambos grupos, con menos efectos secundarios en el grupo que consumió curcumina. La dosis usada en el estudio fue de 2 gramos diarios.
El árnica en aplicación tópica también tiene respaldo. Un estudio publicado en Rheumatology International evaluó su uso en artrosis de manos y encontró una reducción del dolor comparable a la del diclofenaco en gel tras tres semanas de aplicación. Se usa directamente sobre la zona afectada dos veces al día y no genera los efectos gastrointestinales de los antiinflamatorios orales.
En cuanto al ejercicio, la evidencia es clara y uniforme. La Fundación de Artritis de Estados Unidos señala que el ejercicio de bajo impacto es el tratamiento no farmacológico más eficaz para la artrosis. Caminar 30 minutos al día, nadar o practicar tai chi reduce el dolor entre un 25% y un 40% en pacientes con artrosis de rodilla y cadera. El movimiento nutre el cartílago y fortalece los músculos que protegen la articulación del desgaste diario.