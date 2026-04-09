ARCA remata consolas PlayStation 5 desde $200 mil: cómo anotarse en la subasta online

La posibilidad de conseguir una PlayStation 5 por debajo de los valores habituales de mercado volverá a estar sobre la mesa este mes. ARCA resolvió avanzar con una nueva subasta pública de consolas secuestradas por la Dirección General de Aduanas, en una operación que incluirá 12 equipos de Sony entre versiones estándar y Pro.

La puja será electrónica, estará a cargo del Banco Ciudad y se desarrollará el 23 de abril. La medida fue oficializada este jueves a través de las Disposiciones 23/2026 y 35/2026 publicadas en el Boletín Oficial.

Detrás de esta decisión aparece un criterio que ARCA viene aplicando con frecuencia sobre mercadería retenida o secuestrada: liberar espacio en depósitos, reducir costos de almacenamiento y, al mismo tiempo, resguardar recursos fiscales. En este caso, el foco está puesto sobre una docena de consolas PlayStation 5 que saldrán a remate en distintos lotes. Algunas partirán de valores considerablemente más bajos que los que suelen verse en comercios o plataformas de venta, lo que convierte a esta subasta en una opción atractiva para quienes siguen de cerca oportunidades tecnológicas.

Uno de los paquetes definidos por ARCA está compuesto por cuatro consolas PlayStation 5 Sony de 1 TB, cada una acompañada por un joystick. Para ese lote completo se fijó una base de 816 mil pesos, lo que equivale a 204 mil pesos por unidad. Esa referencia inicial es una de las más llamativas de toda la convocatoria, sobre todo por tratarse de equipos de una de las consolas más buscadas del mercado.

A eso se suman otros ocho lotes contemplados en la Disposición 35/2026. En este tramo aparecen tanto consolas PlayStation 5 Pro de 2 TB como PlayStation 5 de 1 TB, todas con control inalámbrico DualSense. En el caso de los modelos Pro, el precio base fue establecido en 355.500 pesos. Para las versiones de 1 TB, en cambio, el valor inicial será de 237 mil pesos. Toda la operatoria se hará el mismo día, el 23 de abril, y bajo modalidad electrónica mediante la plataforma oficial de subastas del Banco Ciudad.

Cómo anotarse para participar de la subasta

El mecanismo para sumarse no presenta mayores complicaciones, aunque requiere cumplir algunos pasos previos. El primero es registrarse como usuario en el portal de autogestión del Banco Ciudad. Ese trámite es indispensable para poder acceder luego a las subastas activas y quedar habilitado para intervenir en la puja. Una vez creada la cuenta, cada interesado deberá inscribirse específicamente en la subasta que le interese antes del cierre establecido para esa convocatoria.

Como suele ocurrir en este tipo de procesos, el plazo para anotarse vence uno o dos días antes de la fecha del remate, por lo que conviene revisar con anticipación el cronograma publicado en la web oficial del banco. Allí también figura el detalle de los lotes, las condiciones de cada subasta y la documentación necesaria para participar. En algunos casos, además, puede exigirse el depósito previo de una caución. Cuando esa transferencia se acredita y la habilitación queda confirmada, el usuario ya puede comenzar a ofertar.

Una subasta abierta y 100% online

La convocatoria está abierta a cualquier persona interesada y se desarrollará íntegramente por internet. Eso implica que no será necesario asistir de manera presencial para participar. Desde una computadora o un celular, los usuarios habilitados podrán seguir la subasta en tiempo real y presentar sus ofertas a través del sistema del Banco Ciudad. Con esta modalidad, ARCA vuelve a utilizar un esquema que combina venta pública, acceso digital y salida rápida de mercadería retenida.

Más allá del perfil administrativo de la medida, el dato que sobresale es otro: habrá PlayStation 5 en subasta oficial con precios base desde los 204 mil pesos. En un contexto en el que la tecnología sigue representando una inversión importante para muchos bolsillos, la noticia no pasa inadvertida. Por eso, quienes estén interesados en participar deberán seguir de cerca los plazos, revisar las condiciones y completar a tiempo la inscripción para no quedar afuera de una de las oportunidades más llamativas del mes.