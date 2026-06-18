Antes de tirar las latas de atún, mirá todo lo que podés hacer con ellas
Descubrí cómo las latas de atún, con un poco de imaginación, se convierten en elementos funcionales y estéticos para el hogar, promoviendo así el reciclaje.
Muchas de las cosas que usamos a diario en casa terminan en la basura sin que sepamos que pueden reutilizarse. Es el caso de las latas de atún, que después de cumplir su función pueden transformarse en objetos prácticos y decorativos con muy pocos materiales.
Una lata de atún vacía puede servir para mucho más que contener alimentos. Después de una sencilla decoración, puede convertirse en un organizador para objetos pequeños, una maceta para plantas o incluso un comedero para aves. Hay muchas maneras de llevar adelante este reciclaje.
Cinco formas de reutilizar las latas de atún
- Macetas para suculentas: ideales para cactus o suculentas. Simplemente, hay que realizar unos agujeros en la base para facilitar el drenaje y decorarlas a gusto.
- Organizador de escritorio: son sumamente útiles para guardar clips, gomas de borrar, chinches, monedas o pequeños objetos que suelen quedar desordenados.
- Comedero para aves: colgadas en una pared o en un árbol, las latas pueden convertirse en pequeños recipientes para colocar semillas y atraer pájaros al jardín.
- Semilleros: funcionan muy bien como recipientes para germinar semillas antes de trasplantarlas a una maceta más grande.
- Porta velas: con una mano de pintura o un poco de cuerda de yute, pueden transformarse en originales porta velas para decorar balcones, patios o mesas.
Por que la lata es especial para estas tarea
Al estar hechas de metal, las latas pueden soportar humedad, tierra, semillas y objetos pequeños sin deformarse fácilmente. Además, la poca profundidad es ideal para guardar cosas pequeñas y encontralas rápidamente. Y finalmente, y no menos importante, reutilizando las latas estamos reduciendo los residuos del hogar y aprovechando un evase que terminaría en la basura.