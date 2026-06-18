Antes de tirar las latas de atún, mirá todo lo que podés hacer con ellas

Descubrí cómo las latas de atún, con un poco de imaginación, se convierten en elementos funcionales y estéticos para el hogar, promoviendo así el reciclaje.

Muchas de las cosas que usamos a diario en casa terminan en la basura sin que sepamos que pueden reutilizarse. Es el caso de las latas de atún, que después de cumplir su función pueden transformarse en objetos prácticos y decorativos con muy pocos materiales.

Una lata de atún vacía puede servir para mucho más que contener alimentos. Después de una sencilla decoración, puede convertirse en un organizador para objetos pequeños, una maceta para plantas o incluso un comedero para aves. Hay muchas maneras de llevar adelante este reciclaje.