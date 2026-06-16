Las 3 plantas que resisten el frío y embellecen el balcón en invierno

Para tener plantas en invierno, es clave elegir especies resistentes al frío y adaptables a espacios reducidos, como los pensamientos, cyclamen y brezo.

Tener plantas en el balcón en invierno debe combinar dos requisitos: ser especies resistentes al frío y además, plantas que se adapten a espacios pequeños. En este sentido, los amantes de la jardinería recomiendan 3 que no pueden faltar para decorar el hogar.

Pensamientos (Viola x wittrockiana) Son los verdaderos reyes del invierno. A diferencia de la mayoría de las plantas con flor, el pensamiento florece con más fuerza cuanto más baja es la temperatura. Su paleta de colores es enorme (vienen en tonos amarillos, violetas, blancos y jaspeados) y son ideales para colocar en jardineras colgantes o macetas en la baranda del balcón, ya que necesitan recibir la poca luz solar que ofrece esta época del año.

pensamientos Los pensamientos están entre las opciones favoritas de los jardineros en invierno. Foto: Archivo Cyclamen o Violeta de los Alpes (Cyclamen persicum) Esta planta es un clásico de la temporada invernal por una simple razón: odia el calor. Su época de máximo esplendor es durante los meses más fríos. Sus flores estilizadas en tonos rosados, rojos o blancos contrastan a la perfección con sus hojas verdes en forma de corazón. Para mantenerla impecable en el balcón, el secreto es ubicarla en un sector de semisombra.