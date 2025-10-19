¡Animate con una receta distinta! Mermelada de zucchini casera: disfrutá de algo diferente

La receta de mermelada de zucchini es una opción original y deliciosa para aprovechar esta verdura en una versión dulce . Con pocos ingredientes y una cocción simple, lográs un resultado suave, dorado y con un sabor que sorprende. Ideal para acompañar panes , tostadas o quesos , esta mermelada casera se vuelve un clásico distinto.

Zucchini (sin cáscara), 1 kg.

Azúcar, 600 g.

Jugo de limón, 1 unidad.

Ralladura de limón, 1 cdita.

Esencia de vainilla, 1 cdita (opcional).

Tenés que probar esta mermelada de zucchini Aunque parezca raro, la receta de mermelada de zucchini tiene un sabor similar al de la manzana con un toque cítrico y fresco. Shutterstock

‍ Paso a paso ¡muy fácil!

Pelá los zucchinis, retirá las semillas si son grandes y rallalos finos o procesalos. Colocalos en una olla con el azúcar, el jugo y la ralladura de limón. Mezclá bien y dejá reposar 1 hora para que suelten líquido. Llevá la olla a fuego medio y cociná revolviendo con cuchara de madera. Cuando empiece a hervir, bajá el fuego y seguí cocinando entre 45 y 60 minutos, hasta que espese y tome color dorado. Agregá la esencia de vainilla si querés darle un toque aromático. Para comprobar el punto, colocá una gota sobre un plato frío: si no se corre fácilmente, está lista. Envasá caliente en frascos esterilizados, cerrá bien y colocá boca abajo hasta que enfríen.

Una mermelada original con un sabor delicioso La receta de mermelada de zucchini nació como una forma de aprovechar los zucchinis maduros de la huerta sin desperdiciar nada. Shutterstock

La mermelada de zucchini tiene un sabor suave y equilibrado, con un toque cítrico que la hace ideal tanto para desayunos como para acompañar quesos. Se conserva hasta 6 meses en frascos cerrados y esterilizados, o 2 semanas en la heladera una vez abierta. Podés darle un toque especial agregando jengibre rallado, canela o un poco de manzana verde para intensificar el sabor y la textura. Además, es perfecta para aprovechar zucchinis maduros de estación y evitar desperdicios. ¡Probála!.