Alimentos que debes consumir para tener un abdomen plano

Para tener un abdomen plano no solo hay que hacer ejercicio: la alimentación es fundamental. Aquí te contamos qué deberías comer para alcanzar tus objetivos.

Tener un abdomen plano no depende solo del ejercicio. La alimentación juega un papel muy importante. Comer los alimentos correctos ayuda a reducir la inflamación, controlar el apetito y quemar grasa de manera más efectiva.

¿Qué alimentos debes consumir para tener un abdomen plano? Las frutas y verduras son esenciales. Frutas como manzana, pera o bayas tienen pocas calorías y muchas fibras. Las verduras verdes, como el brócoli, la espinaca y el pepino, ayudan a mejorar la digestión y a desinflamar el abdomen.

Las proteínas magras también son clave. Pollo, pescado y huevos aportan los nutrientes necesarios para mantener la masa muscular. La proteína ayuda a sentir saciedad por más tiempo y evita que comas de más.

No se deben olvidar los cereales integrales. Avena, arroz integral, quinoa y pan integral aportan fibra y energía duradera. Estos alimentos ayudan a regular el tránsito intestinal y evitan que se acumule grasa en el abdomen.

Los frutos secos ayudan a tener un abdomen plano. Los frutos secos y las semillas son aliados saludables. Almendras, nueces, chía y linaza aportan grasas buenas y ayudan a quemar grasa abdominal. Solo hay que consumirlos en pequeñas porciones, porque son muy calóricos.