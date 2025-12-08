Alerta tendencia: la nueva forma de decorar para Navidad que solo necesita una barra de cortina para ducha

Las nuevas protagonistas de Navidad son las guirnaldas y acá te enseñamos un hack viral para tener un resultado profesional.

Después del árbol de Navidad, la guirnalda es la nueva decoración que está en tendencia. Este es un recurso decorativo versátil y que deja mucho espacio para la creatividad ya que puedes colocar sobre ventanas, pasillos estrechos, chimeneas, barandillas de escaleras o en la puerta. Pero si no quieres comprar una, puedes hacerla en casa con un truco que revolucionó las redes.

Para hacer una guirnalda colgante necesitas 1 barra de cortina extensible, 1 o 2 guirnaldas navideñas (naturales o artificiales), bridas, luces LED, adornos navideños (lazos rojos, campanas, estrellas o figuras de madera), cinta decorativa, ramas de eucalipto o la que prefieras.

estas-guirnaldas-virales-quedan-muy-bien-en-el-marco-de-la-puerta-entre-dos-muebles-etc_8540228e_656a1bfc9386e_251202121847_1000x1499 La nueva tendencia para decorar en casa y con pocos materiales. Archivo. Paso a paso para decorar en Navidad Primero tienes que escoger la posición en la que irá la guirnalda. Muchos la colocan sobre el marco de la puerta, aunque la tendencia alienta a ponerla entre dos muebles. La idea es elegir un lugar donde se pueda extender la barra entre dos paredes o muebles. Luego ponte en uno de los lados de la pared y extiende la barra hasta que encaje firmemente entre los dos laterales del hueco. Déjala a la altura de los ojos para trabajar mejor y decorarla.

Comienza enrollando la guirnalda alrededor de la barra. Si la barra queda vacía puedes agregar otra guirnalda. Al final de la barra puedes dejar que caigan o amarrarlas con bridas. Se recomienda sujetar con clips u otro elemento cada dos centímetros para que nada se mueva de su lugar.