Alerta tendencia: la nueva forma de decorar para Navidad que solo necesita una barra de cortina para ducha
Las nuevas protagonistas de Navidad son las guirnaldas y acá te enseñamos un hack viral para tener un resultado profesional.
Después del árbol de Navidad, la guirnalda es la nueva decoración que está en tendencia. Este es un recurso decorativo versátil y que deja mucho espacio para la creatividad ya que puedes colocar sobre ventanas, pasillos estrechos, chimeneas, barandillas de escaleras o en la puerta. Pero si no quieres comprar una, puedes hacerla en casa con un truco que revolucionó las redes.
Para hacer una guirnalda colgante necesitas 1 barra de cortina extensible, 1 o 2 guirnaldas navideñas (naturales o artificiales), bridas, luces LED, adornos navideños (lazos rojos, campanas, estrellas o figuras de madera), cinta decorativa, ramas de eucalipto o la que prefieras.
Paso a paso para decorar en Navidad
Primero tienes que escoger la posición en la que irá la guirnalda. Muchos la colocan sobre el marco de la puerta, aunque la tendencia alienta a ponerla entre dos muebles. La idea es elegir un lugar donde se pueda extender la barra entre dos paredes o muebles. Luego ponte en uno de los lados de la pared y extiende la barra hasta que encaje firmemente entre los dos laterales del hueco. Déjala a la altura de los ojos para trabajar mejor y decorarla.
Comienza enrollando la guirnalda alrededor de la barra. Si la barra queda vacía puedes agregar otra guirnalda. Al final de la barra puedes dejar que caigan o amarrarlas con bridas. Se recomienda sujetar con clips u otro elemento cada dos centímetros para que nada se mueva de su lugar.
Para decorar, coloca una o varias tiras de luces LED (si es con pilas mejor) y ajusta con clips. Luego añade los adornos navideños como bolas, estrellas, campanas, etc. Cuando consideres que ésta lista, sube la barra hasta el punto más alto para que nadie pueda tocarla.