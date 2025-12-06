Adiós campanas de Navidad: la tendencia minalista y económica que conquista la decoración
La moda que reemplaza los adornos de plástico y con brillos por estas pequeñas figuras. Combina con cualquier hogar y es muy fácil de conseguir.
La decoración navideña se ha renovado. Atrás quedaron los adornos brillantes o repletos de colores porque la nueva tendencia es el minimalismo y el estilo escandinavo. Estos dos se combinan para aportar una estética acogedora, elegante y práctica, que cualquiera puede hacer y sin gastar de más.
Las campanas doradas fueron una gran decoración para el árbol de Navidad durante años. Sin embargo, estas fiestas deben quedarse guardas para ser reemplazadas por adornos de madera. Estos elementos combinan con luces tenues, ramas verdes y detalles blancos, que se adaptan a cualquier espacio.
Como mencionamos anteriormente, el estilo escandinavo es el nuevo modelo a seguir, que prioriza la simplicidad, la funcionalidad y la conexión con la naturaleza. Se utilizan colores neutros, líneas limpias, materiales naturales como madera clara y luz natural. Su intención es crear espacios luminosos, acogedores y serenos.
Una mayor conciencia sobre el medio ambiente y la búsqueda de espacios confortables, han posicionado al minimalismo como la nueva moda. Por eso verás que en el año 2025 y 2026 los árboles de Navidad estarán colmados de accesorios artesanales, de madera, ramas o hojas verdes.
Ideas para inspirarte y seguir esta moda
Según expertos, para tener un árbol en tendencia tienes que elegir figuras de madera, sin barnices oscuros y combinar formas: estrellas, casitas, hojas, renos estilizados. También se pueden sumar cintas de lino, muselina o algodón. Lo que no puede estar en tu decoración es un adorno brillante o de plástico porque rompe con la estética creada.