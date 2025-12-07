La tendencia que suma una pileta sin entrar en obra, apta para un patio pequeño
Esta es una solución práctica, estética y económica que promete ser la solución estrella para el calor extremo.
Los jardines ya no son tan extensos como antes, ahora un hogar tiene un patio pequeño con pocas plantas y algunas sillas para disfrutar del sol. Sin embargo, hay una tendencia que aprovecha estos espacios pequeños y da la solución perfecta para los días calurosos sin estropear la estética o que tengas que gastar de más.
Estamos hablando de las piletas elevadas y que son señaladas como alternativas prácticas y estéticas. Son estructuras que se instalan en la superficie, sin trabajo de albañilería, y que están listas en pocas horas, según el tamaño y materiales que escojas para construirlas.
Te Podría Interesar
Ideas para inspirarte y cambiar tu patio
Están disponibles en distintos materiales como madera, acero, resina o PVC de alta resistencia, y sus tamaños varían. Hay opciones pequeñas que se adaptan a un patio de pocos metros cuadrados y se integran armoniosamente a terrazas, jardines y balcones gracias a su estética.
Hay varios factores a tener en cuenta antes de su instalación. En primer lugar tienes que revisar que el piso sea firme y nivelado para evitar conflictos. En segundo lugar, es esencial medir el espacio disponible y verificar la capacidad de carga en terrazas o decks elevados. Por último, tienes que escoger un sistema de filtrado adecuado para el tamaño de la pileta.
En esta misma línea, existen minipool. Estos son pequeños círculos que son perfectos para refrescar, hacer hidroterapia o descansar al aire libre. Muchos de ellos incorporan sistemas de circulación y filtrados simples, que son fáciles de mantener. A estas se les agregan algunos detalles de madera para conservar una estética minimalista pero elegante.