La tendencia que suma una pileta sin entrar en obra, apta para un patio pequeño

Esta es una solución práctica, estética y económica que promete ser la solución estrella para el calor extremo.

Los jardines ya no son tan extensos como antes, ahora un hogar tiene un patio pequeño con pocas plantas y algunas sillas para disfrutar del sol. Sin embargo, hay una tendencia que aprovecha estos espacios pequeños y da la solución perfecta para los días calurosos sin estropear la estética o que tengas que gastar de más.

Estamos hablando de las piletas elevadas y que son señaladas como alternativas prácticas y estéticas. Son estructuras que se instalan en la superficie, sin trabajo de albañilería, y que están listas en pocas horas, según el tamaño y materiales que escojas para construirlas.

La tendencia que conquista patios. Archivo. Ideas para inspirarte y cambiar tu patio Están disponibles en distintos materiales como madera, acero, resina o PVC de alta resistencia, y sus tamaños varían. Hay opciones pequeñas que se adaptan a un patio de pocos metros cuadrados y se integran armoniosamente a terrazas, jardines y balcones gracias a su estética.

Hay varios factores a tener en cuenta antes de su instalación. En primer lugar tienes que revisar que el piso sea firme y nivelado para evitar conflictos. En segundo lugar, es esencial medir el espacio disponible y verificar la capacidad de carga en terrazas o decks elevados. Por último, tienes que escoger un sistema de filtrado adecuado para el tamaño de la pileta.