Decoración: ideas para refrescar tu hogar en lo que resta de la primavera

La primavera termina el próximo 21 de diciembre. Los pequeños cambios en la decoración que se pueden ir haciendo ahora.

La primavera trae consigo un cambio que invita a refrescar la casa con pequeños gestos en la decoración. Los expertos recomiendan incorporar flores frescas, cambiar cortinas pesadas por telas livianas, actualizar el arte de las paredes. aromas cítricos y detalles inspirados en la naturaleza, a partir de las siguientes claves: luz, frescura, naturalidad y capas suaves.

alfombra Tu hogar puede sentirse renovado sin necesidad de una transformación completa. En este caso cambiando una alfombra pesada por otra más liviana. Créditos: Pelican House.

El verano comenzará el próximo 21 de diciembre y se espera que sean meses con récords en temperaturas elevadas, por lo que conviene desde ahora preparar el hogar para vivir las temperaturas más cálidas.

Ideas generales para que el hogar comience a respirar infografia Video: todo lo que se puede hacer para refrescar la casa con la decoración En detalle, lo que se propone es decorar la puerta de entrada con una corona, limpiar y organizar los espacios, incorporar aromas frescos, decorar con plantas y flores, crear espacios para manualidades, extender una alfombra más ligera,

Embed - 15 ideas para refrescar el hogar en la primavera También agregar mesas con decoración primaveral, tener empapelados nuevos (o bien sacar las pinturas), aprovechar la luz con cortinas que iluminen, aligerar las capas con materiales más livianos, decorar el patio con plantas en macetas, un toque de color al baño y cambiar las obras de arte.