La tendencia que se despide de la mesa del comedor y la reemplaza por una alternativa elegante y práctica

Esta tendencia ayuda a aprovechar cada metro cuadrado y tiene un estilo minimalista que combina con cualquier espacio.

MDZ México

El 2026 comenzará de la mano de muchas tendencias que renuevan espacios. Una de ellas se despide de la mesa del comedor o living, que fue el centro de momentos familiares y comidas durante años, y está conquistando todos los hogares modernos que quieren aprovechar su espacio con elegancia y sin gastar mucho dinero.

No cabe dudas de que el diseño de interiores evolucionó y hoy las viviendas son más pequeñas, por lo que su decoración debe ajustarse a su nueva realidad. A esto se suman dos factores claves: el auge del minimalismo y la creciente popularidad de espacios abiertos que se integren con otras habitaciones.

La nueva tendencia que muchos hogares están adoptando

En este contexto es que gana terreno la barra de cocina integrada. Sirve para comer, trabajar y reunirse con amigos, sin desaprovechar el espacio libre y aportando una estética minimalista. Además, esta mesa necesita menos materiales para su construcción, por lo que su precio es menor.

Si quieres agregar una barra a tu casa, ten en cuenta que los colores de moda son los tonos tierra, terracota, verde oliva, beige y arena, que generan ambiente acogedor. Estos se pueden combinar con texturas como lana, lino, madera sin tratar y cerámicas artesanales, que puedes incorporar como decoración en la mesa.

También están de moda los muebles con líneas redondeadas que sean acompañados por muebles con esquinas curvas. Estas aportan fluidez visual y reflejan una estética relajada. La intención de esta tendencia es crear ambientes simples, equilibrados y sin estridencia, donde la calidad reemplaza la decoración excesiva.

