Tendencia: por qué recomiendan hervir cáscaras de limón, naranja y canela
El limón y la naranja combinados con la canela pueden transformarse en un gran aromatizante para el hogar.
Cuando se trata de aromatizar los ambientes hay miles de opciones que se pueden tener en cuenta, pero existen fórmulas naturales para dejar un exquisito aroma. El secreto se encuentra en el poder de los cítricos y de la canela.
Canela y cítricos
Muchos en la actualidad prefieren crear sus fragancias y en el último tiempo esto se volvió tendencia. Con tres ingredientes de cocina se puede crear una fragancia exquisita: canela, naranja y limón.
Lo que hay que hacer es hervir cáscaras de naranja, de limón y un poco de canela. Este aroma que se desprende se puede usar como un gran aromatizador natural que perfumará la casa sin tener que comprar ningún producto.
Además, este truco es muy útil después de cocinar alimentos que generaron humo o provocaron fuertes olores porque los compuestos naturales de los cítricos se transforman en un gran neutralizador.
Para la preparación se necesitará un litro de agua, cáscaras de limón y naranja y dos ramas de canela. Se colocan los ingredientes en una olla y se hierve a fuego bajo durante quince minutos sin tapa.
Una vez que el líquido se enfría se coloca en un atomizador para usar como un aromatizante. Se pueden añadir unas gotas de aceite esencial de cítrico para potenciar el aroma de esta preparación.
La mezcla puede rociarse sobre alfombras, cortinas o sillones para un resultado más duradero.