Tendencia: por qué recomiendan hervir cáscaras de limón, naranja y canela

El limón y la naranja combinados con la canela pueden transformarse en un gran aromatizante para el hogar.

Cuando se trata de aromatizar los ambientes hay miles de opciones que se pueden tener en cuenta, pero existen fórmulas naturales para dejar un exquisito aroma. El secreto se encuentra en el poder de los cítricos y de la canela.

Canela y cítricos Muchos en la actualidad prefieren crear sus fragancias y en el último tiempo esto se volvió tendencia. Con tres ingredientes de cocina se puede crear una fragancia exquisita: canela, naranja y limón.

Lo que hay que hacer es hervir cáscaras de naranja, de limón y un poco de canela. Este aroma que se desprende se puede usar como un gran aromatizador natural que perfumará la casa sin tener que comprar ningún producto.

La acidez y el alto pH de la cáscara de limón repelen y eliminan plagas. Foto: Shutterstock Las cáscaras del limón mezcladas con canela desprenden un aroma exquisito. Foto: Shutterstock Además, este truco es muy útil después de cocinar alimentos que generaron humo o provocaron fuertes olores porque los compuestos naturales de los cítricos se transforman en un gran neutralizador.

Para la preparación se necesitará un litro de agua, cáscaras de limón y naranja y dos ramas de canela. Se colocan los ingredientes en una olla y se hierve a fuego bajo durante quince minutos sin tapa.