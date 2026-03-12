Hervir naranja con canela: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Hay combinaciones de ingredientes caseros que pueden hacer magia en el hogar. Entre ellos encontramos la naranja y la canela, un truco que está circulado fuerte en redes sociales. A continuación, te contamos de qué se trata y para qué sirve.

Qué pasa cuando hervís naranja con canela Al hervir la cáscara de naranja con canela en rama se libera una combinación de aceites esenciales y compuestos aromáticos que llenan el ambiente de un aroma cálido y envolvente. El limoneno de la naranja y el cinamaldehído de la canela se evaporan con el calor y se dispersan por el aire de forma natural, sin aerosoles ni químicos. El resultado es un ambientador casero que dura horas y que muchos describen como uno de los aromas más agradables para el hogar.

Por qué lo recomiendan para el estado de ánimo La aromaterapia lleva décadas estudiando el efecto de los aromas en el sistema nervioso. El olor a naranja tiene propiedades que reducen la ansiedad y generan una sensación de calidez y bienestar. La canela, por su parte, se asocia a la concentración y la energía mental. Combinados, crean un ambiente que predispone al buen humor y a la calma, especialmente en días fríos o nublados cuando el ánimo tiende a bajar.

Los beneficios para el ambiente del hogar Más allá del aroma, hervir naranja con canela tiene un efecto humidificador natural. El vapor que genera la cocción agrega humedad al ambiente, lo que resulta especialmente beneficioso en épocas de calefacción cuando el aire de los interiores se vuelve muy seco. Un ambiente con humedad adecuada reduce la irritación de las vías respiratorias y mejora la calidad del sueño.