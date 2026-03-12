Hervir naranja con canela: para qué sirve y por qué lo recomiendan
La canela y la naranja combinadas ayudan a crear un ambientador casero y además, aportan humedad al ambiente.
Hay combinaciones de ingredientes caseros que pueden hacer magia en el hogar. Entre ellos encontramos la naranja y la canela, un truco que está circulado fuerte en redes sociales. A continuación, te contamos de qué se trata y para qué sirve.
Qué pasa cuando hervís naranja con canela
Al hervir la cáscara de naranja con canela en rama se libera una combinación de aceites esenciales y compuestos aromáticos que llenan el ambiente de un aroma cálido y envolvente. El limoneno de la naranja y el cinamaldehído de la canela se evaporan con el calor y se dispersan por el aire de forma natural, sin aerosoles ni químicos. El resultado es un ambientador casero que dura horas y que muchos describen como uno de los aromas más agradables para el hogar.
Por qué lo recomiendan para el estado de ánimo
La aromaterapia lleva décadas estudiando el efecto de los aromas en el sistema nervioso. El olor a naranja tiene propiedades que reducen la ansiedad y generan una sensación de calidez y bienestar. La canela, por su parte, se asocia a la concentración y la energía mental. Combinados, crean un ambiente que predispone al buen humor y a la calma, especialmente en días fríos o nublados cuando el ánimo tiende a bajar.
Los beneficios para el ambiente del hogar
Más allá del aroma, hervir naranja con canela tiene un efecto humidificador natural. El vapor que genera la cocción agrega humedad al ambiente, lo que resulta especialmente beneficioso en épocas de calefacción cuando el aire de los interiores se vuelve muy seco. Un ambiente con humedad adecuada reduce la irritación de las vías respiratorias y mejora la calidad del sueño.
Cómo prepararlo
El procedimiento es simple: colocar la cáscara de una o dos naranjas en una olla con agua, agregar dos o tres ramas de canela y llevar a hervor suave. Una vez que rompe el hervor, bajar el fuego al mínimo y dejar que el vapor haga su trabajo. Hay que estar atentos al nivel del agua y agregar más cuando sea necesario para evitar que se seque la olla. La mezcla se puede usar dos o tres veces antes de descartarla.