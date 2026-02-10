Adiós a las ollas en el horno: la tendencia que revoluciona el orden y que es furor

Los organizadores inteligentes se volvieron el mejor lugar para las ollas para no acumularlas dentro del horno.

El horno en la mayoría de los hogares es una especie de almacén improvisado donde además de cocinar las personas acostumbran a guardar ollas y sartenes. Esa vieja costumbre ahora llega a su fin con una tendencia que se impone.

Adiós a las ollas en el horno En este caso hay una tendencia de orden que prioriza la eficiencia, la protección de los utensilios y la estética. Se trata de organizadores modulares que además de resolver el caos elevan el aspecto visual en la cocina. Vienen líneas minimalistas que encajan en entornos industriales, modernos o contemporáneos.

Para el mundo del diseño y del orden el lema de este año es la practicidad inteligente. El horno dejará de ser un depósito y estará listo para ser usado para cocinar y además será visualmente más armonioso sin las ollas dentro.

Los expertos en interiorismo señalan que acumular ollas dentro del horno trae más problemas que soluciones. Los utensilios se pueden quemar o causar accidentes, las ollas y tapas se rayan y se desgastan al estar apiladas y es un ahorro de tiempo no tener que quitarlas cada vez que se cocina.

organizador de ollas La tendencia que se impone para ordenar ollas. Foto: Mercado Libre. Organizadores inteligentes En este caso la tendencia apuesta por organizadores inteligentes, sistemas verticales y regulables. Pueden estar bajo mesada, en la alacena o en la encimera. Permiten tener todo a mano y a la vista.