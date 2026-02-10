Presenta:

Tendencias

|

ollas

Adiós a las ollas en el horno: la tendencia que revoluciona el orden y que es furor

Los organizadores inteligentes se volvieron el mejor lugar para las ollas para no acumularlas dentro del horno.

Agus Ruiz

Un desorden visual importante. Fuente: IA Gemini.

Un desorden visual importante. Fuente: IA Gemini.

El horno en la mayoría de los hogares es una especie de almacén improvisado donde además de cocinar las personas acostumbran a guardar ollas y sartenes. Esa vieja costumbre ahora llega a su fin con una tendencia que se impone.

Adiós a las ollas en el horno

En este caso hay una tendencia de orden que prioriza la eficiencia, la protección de los utensilios y la estética. Se trata de organizadores modulares que además de resolver el caos elevan el aspecto visual en la cocina. Vienen líneas minimalistas que encajan en entornos industriales, modernos o contemporáneos.

Te Podría Interesar

Para el mundo del diseño y del orden el lema de este año es la practicidad inteligente. El horno dejará de ser un depósito y estará listo para ser usado para cocinar y además será visualmente más armonioso sin las ollas dentro.

Los expertos en interiorismo señalan que acumular ollas dentro del horno trae más problemas que soluciones. Los utensilios se pueden quemar o causar accidentes, las ollas y tapas se rayan y se desgastan al estar apiladas y es un ahorro de tiempo no tener que quitarlas cada vez que se cocina.

organizador de ollas
La tendencia que se impone para ordenar ollas. Foto: Mercado Libre.

La tendencia que se impone para ordenar ollas. Foto: Mercado Libre.

Organizadores inteligentes

En este caso la tendencia apuesta por organizadores inteligentes, sistemas verticales y regulables. Pueden estar bajo mesada, en la alacena o en la encimera. Permiten tener todo a mano y a la vista.

Estos organizadores están hechos de acero reforzado con tratamiento antioxidante y tienen dos configuraciones de montaje: vertical u horizontal. Pueden almacenar hasta ocho piezas entre ollas y sartenes. La instalación es rápida y le dará un cambio brusco al orden de la cocina.

Archivado en

Notas Relacionadas