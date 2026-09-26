Adiós a las almohadas amarillas: el truco definitivo para que queden como nuevas
Para eliminar las manchas amarillas de las almohadas, un efectivo truco casero combina detergente, bicarbonato y percarbonato para un remojo y lavado profundos.
Con el paso del tiempo, las almohadas suelen acumular manchas amarillentas provocadas por la transpiración, la humedad y la oleosidad natural de la piel. Aunque a simple vista parezcan marcas imposibles de remover, existe una fórmula casera de limpieza profunda que permite recuperar su color blanco original y dejarlas impecables sin necesidad de reemplazarlas.
El truco casero para devolverles la frescura no consiste únicamente en un lavado convencional, sino en aplicar un tratamiento de remojo previo diseñado para remover la grasitud acumulada y neutralizar los malos olores.
El combo desmanchador y blanqueador
Ingredientes
1 taza de jabón líquido para la ropa.
1 taza de detergente para platos (clave por su alto poder desengrasante).
1/2 taza de bicarbonato de sodio.
1/2 taza de percarbonato de sodio (o bien 1 taza de agua oxigenada de 30 o 40 volúmenes).
Agua bien caliente.
Paso a paso para el proceso de lavado
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Verificación del material: este método es apto para almohadas de fibra sintética, plumas o algodón. En el caso de las viscoelásticas o de espuma, el lavado por inmersión no es recomendable; únicamente admiten limpieza superficial con un paño húmedo.
Remojo estratégico: colocar hasta dos almohadas en un recipiente amplio o directamente en el tambor del lavarropas. Volcar la mezcla de ingredientes junto con abundante agua muy caliente y dejar reposar durante una o dos horas para aflojar la suciedad más incrustada.
Ciclo de lavado y aclarado: finalizado el remojo, activar un ciclo de lavado largo con agua caliente. Se aconseja colocar dos unidades en el tambor para equilibrar el centrifugado y sumar un programa de doble enjuague para eliminar cualquier residuo de jabón.
Secado correcto para recuperar el volumen
Si el secado se realiza al aire libre, se recomienda exponer las almohadas al sol en posición horizontal y darles vuelta cada dos horas para lograr un secado uniforme. En caso de utilizar secarropas, el uso de una temperatura media junto con dos pelotas de tenis dentro del tambor ayudará a mullir el relleno mediante los impactos, evitando que las fibras se apelmacen y devolviéndoles su forma original.