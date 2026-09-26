Adiós a las almohadas amarillas: el truco definitivo para que queden como nuevas

Para eliminar las manchas amarillas de las almohadas, un efectivo truco casero combina detergente, bicarbonato y percarbonato para un remojo y lavado profundos.

Las manchas amarillas en las almohadas pueden quitarse con ingredientes de casa. Foto: Shutterstock

Con el paso del tiempo, las almohadas suelen acumular manchas amarillentas provocadas por la transpiración, la humedad y la oleosidad natural de la piel. Aunque a simple vista parezcan marcas imposibles de remover, existe una fórmula casera de limpieza profunda que permite recuperar su color blanco original y dejarlas impecables sin necesidad de reemplazarlas.

El truco casero para devolverles la frescura no consiste únicamente en un lavado convencional, sino en aplicar un tratamiento de remojo previo diseñado para remover la grasitud acumulada y neutralizar los malos olores.

El combo desmanchador y blanqueador Ingredientes