Perros: el error que muchos dueños cometen durante las primeras noches en casa y qué hacer para mejorar

Un error común al adoptar un perro es no asignarle un espacio propio, lo que puede generar problemas de independencia y ansiedad por separación.

Los tips para cuidar a tu perro en casa y no generar hábitos destructivos.

Adoptar un perro es una decisión que requiere responsabilidad y atención. Tanto los cachorros como los perros adultos necesitan una serie de cuidados a lo largo de toda su vida, pero las primeras horas en casa son especialmente importantes, ya que podrían definir sus comportamientos posteriores.

Las claves para que tu perro gane independencia A veces, la ternura por un perro recién llegado a casa nos hace cometer el error de convertir nuestro dormitorio en el suyo. Desde AniCura Estoril Hospital Veterinario explicaron que nuestra mascota debe tener un espacio propio donde permanecerá cuando duerma o esté solo en casa.

Durante las primeras noches es probable que el cachorro o perro llore, pero es fundamental acostumbrarlo a dormir durante la noche. Los expertos aseguran que es mejor pasar dos noches sin dormir por el llanto del perro a acostumbrarlo a despertarse a horas imprevistas toda la noche.

Los tips de medios especializados para cuidar a un perro. Archivo En la misma línea, se recomienda alentar la independencia de las mascotas. El perro debe desarrollar la capacidad de quedarse solo para evitar problemas como la ansiedad por separación. El consejo de los expertos es no molestarlo cuando está en su habitación o comiendo.