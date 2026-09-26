Cómo saber si una planta necesita agua: señales del sustrato, las hojas y las raíces

El riego es uno de los factores determinantes al momento de mantener una planta en perfectas condiciones dentro de casa. Aunque regar parece un hábito que todos tenemos asimilado en la jardinería, la realidad es que tanto el exceso como la falta de humedad pueden marchitar un ejemplar en cuestión de días. Para evitar frustraciones, es fundamental aprender a "leer" las señales.

El estado del sustrato y la regla del palillo El primer indicador siempre está en la tierra. La técnica más efectiva y sencilla es introducir el dedo o un palillo de madera a unos tres o cuatro centímetros de profundidad en la maceta. Si el palillo sale completamente limpio y la tierra se siente seca al tacto, es momento de regar. Por otro lado, hay que prestar atención a la superficie: si se ve resquebrajada y separada de los bordes del recipiente, el sustrato sufrió una deshidratación extrema y el agua pasará de largo sin hidratar las raíces.

Tres métodos para reconocer si la planta necesita agua. Foto: Fuente: Shutterstock El semáforo de las hojas de la planta El follaje también actúa como un claro medidor del estado de hidratación de la planta. Cuando necesita agua con urgencia, sus hojas pierden fuerza, se ven lacias y caen hacia abajo por la falta de presión interna. Además, los bordes y las puntas suelen volverse secos, crujientes y de un tono marrón claro. Es vital no confundir este cuadro con el exceso de riego: si las hojas están amarillas, blandas al tacto y se desprenden al menor roce, la planta se está asfixiando por demasiada humedad y hay que suspender el agua de inmediato.