Dónde colocar el potus en casa para que sus hojas crezcan fuertes y radiantes

Un potus sano y de hojas exuberantes requiere cuidados específicos, siendo la luz indirecta y una temperatura estable los factores determinantes.

El potus ( Epipremnum aureum) es una de las plantas de interior más populares por su resistencia, pero su desarrollo en el hogar depende de un factor clave: la ubicación. Si querés que sus hojas crezcan fuertes y radiantes, saber dónde colocarlo dentro de casa es fundamental.

El lugar ideal: luz indirecta y temperatura estable Para lograr que un potus desarrolle hojas grandes, firmes y con un verde intenso, necesita recibir mucha luz natural, pero siempre de forma indirecta. El espacio idóneo dentro del hogar es a un metro o dos de una ventana orientada al este o al norte, donde reciba luminosidad filtrada por una cortina delgada.

En cuanto a la temperatura, se desarrolla mejor en ambientes cálidos que se mantengan entre los 18° y 25°. Por ser una especie tropical, la estabilidad del clima interno favorece la aparición constante de brotes nuevos.

Por qué la ubicación define el tamaño de sus hojas En la jardinería de interiores se conoce bien este fenómeno: si colocás el potus en un rincón demasiado oscuro o lejos de las fuentes de luz, la planta sobrevivirá, pero cambiará su comportamiento. Los tallos se estirarán buscando claridad, volviéndose finos y largos, mientras que las hojas nacerán pequeñas y muy separadas entre sí.

Además, si tenés un potus "variegado", aquellos que combinan verde con manchas amarillas o cremas, la luz indirecta abundante es la única garantía de que conserve ese patrón bicolor. Si no recibe suficiente luz, la hoja volverá a ponerse completamente verde para poder captar la poca energía disponible.