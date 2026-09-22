Adiós hormigas en casa: cómo hacer para que no aparezcan en la cocina

Mantener la higiene en la cocina es fundamental para evitar la proliferación de hormigas, pero existen barreras naturales que refuerzan la protección.

Una fila de hormigas que cruza la mesada suele empezar siempre igual: una sola hormiga exploradora encuentra comida y, en cuestión de minutos, marca el camino para que el resto de la colonia la siga. Evitar que ese primer contacto sirva de invitación es la mejor forma de que la cocina no termine convertida en un punto de paso obligado para la plaga.

Por qué eligen justamente la cocina Las hormigas no necesitan demasiado para instalarse: les alcanza con un resto de dulce, una gota de agua o una miga olvidada en un rincón. Por eso, cualquier superficie con restos de comida sin limpiar funciona como una señal que atrae al resto de la colonia. Desinfectar las mesadas después de cocinar, guardar los alimentos en recipientes herméticos y no dejar platos sucios acumulados son hábitos simples que les quitan el motivo para acercarse.

Cómo alejar a las hormigas en casa. Fuente: Shutterstock. Repelentes caseros que refuerzan la barrera Cuando la plaga ya está instalada en el hogar, mantener la higiene no siempre alcanza. Por eso, conviene sumar algunos aromas que funcionan como un límite natural que las hormigas evitan cruzar. El vinagre blanco, la canela en polvo y los aceites esenciales de lavanda o menta se pueden aplicar directamente en los sectores donde suelen aparecer, o usarse para limpiar el piso, sin necesidad de recurrir a insecticidas. Son opciones especialmente útiles en casas con chicos o mascotas, donde conviene evitar el uso de productos más agresivos.